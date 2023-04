Stiri pe aceeasi tema

- Maria de la Mireasa a acuzat-o pe Irina ca a intervenit intre ea și Antonio. Cu toate ca nu a spus cu subiect și predicat ca este deranjata de faptul ca este in prejma iubitului ei mai mereu, Irina se simte pusa la zid de Maria.

- Dupa ce, in urma cu doar cateva zile s-au declarat un cuplu, au aparut și primele neințelegeri intre Maria și Antonio. Concurenta nu vede cu ochi buni apropierea dintre iubitul sau și Irina, ba mai mult, s-a gandit ca poate are sentimente pentru ea.

- Dupa ce Antonio s-a plans ca are o stare proasta, Irina l-a invitat pe baiat pe terasa sa comunice despre starile lui, insa Maria a refuzat sa-i insoțeasca. Ulterior, Irina și Antonio au stat impreuna la masa, iar Maria nu a acceptat sa li se alature.

- in ediția din data de 11 aprilie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, in timpul unei pauze publicitare, Maria și Antonio se focusau pe tradiționala lor tachinare. De acolo și pana la discuții inconfortabile nu a fost mult. Antonio iși dorește sa plece acasa, dar Maria nu pare a il susține in aceasta…

- Ediția din aceasta seara, 10 aprilie, de la Mireasa Capriciile - Iubirii a adus multa tensiune in casa și asta pentru ca Maria a avut o discuție cu Antonio. Dupa discuțiile care au avut loc, mamele din casa i-au oferit concurentei cateva sfaturi prețioase. Iata ce i-au spus tinerei despre relația ei…

- In ediția din data de 24 martie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, Antonio și Maria analizau problemele de compatibilitate dintre ei. Maria afirma ca nu iși dorește sa se arunce cu capul inainte.

- Maria a intrat de scurt timp in casa Mireasa și a primit mai multe intrebari din partea lui Alex, pe care noua concurenta le-a catalogat ca deplasate. Ulterior, Antonio a intervenit intre cei doi și i-a luat apararea Mariei, spunand ca iși dorește sa o cunoasca mai bine.

