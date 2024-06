Stiri pe aceeasi tema

- Al treilea turneu de Mare Șlem al anului debuteaza luni, iar in prima zi vor evolua patru dintre cele șase romance prezente pe tabloul principal. Irina Begu (33 de ani), Sorana Cirstea (34 de ani), Anca Todoni (19 ani) și Jaqueline Cristian (26 de ani) sunt „tricolorele” care iși vor disputa meciurile…

- Jucatoarea americana de tenis Jessica Pegula (5 WTA, favorita nr. 4) si rusoaica Anna Kalinskaia vor disputa finala turneului WTA 500 pe iarba de la Berlin, dotat cu premii totale de 802.237 de euro, informeaza AFP, citat de Agerpres.

- Jannik Sinner, numarul unu mondial, a reușit sa se califice in sferturile de finala ale turneului pe iarba de la Halle, joi, in timp ce fostul campion Hubert Hurkacz a reușit 17 ași in drumul sau spre optimi.

- ​Coco Gauff și Katerina Siniakova (cap de serie cinci la Paris) au caștigat duminica proba de dublu de la Roland Garros 2024. Cele doua au trecut in ultimul act de pe Chatrier de perechea Sara Errani / Jasmine Paolini (favorite 11), scor 7-6(5), 6-3, dupa o ora și 47 de minute. Paolini se afla la cea…

- Jucatorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (3 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat vineri seara in finala turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in semifinale, intr-un meci-maraton de 4 ore si 12 minute, de italianul Jannick Sinner (2 ATP, favorit nr. 2), in cinci…

- Perechea romano-ucraineana Gabriela Ruse/Marta Kostyuk s-a calificat marti in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros. Romanca a mai fost in aceasta faza la US Open 2021, Roland Garros 2022 și Australian Open 2023. Gabriela Ruse (26 de ani) și Marta Kostyuk (21 de ani) formeaza un dublu…

- Jucatoarele romance de tenis Gabriela Ruse si Cristina Dinu au reusit sa acceada, miercuri, in runda finala a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului.