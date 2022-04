Fostul numar unu din tenisul mondial, rusoaica Maria Sharapova, a anunțat cu ocazia implinirii varstei de 35 de ani ca este insarcinata cu primul sau copil. Rusoaica, de cinci ori campioana de Grand Slam, a impartasit vestea pe Instagram. Maria Sharapova s-a retras din sport in 2020 „Inceputuri pretioase!!!!”, a scris ea alaturi de o fotografie in care apare pe o plaja si zambeste. „Mancatul tortului aniversar pentru doi a fost intotdeauna specialitatea mea”. In decembrie, Sharapova si omul de afaceri britanic Alexander Gilkes au dezvaluit ca s-au logodit. Desi a concurat sub drapelul Rusiei…