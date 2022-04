Stiri pe aceeasi tema

- Maria Sharapova a luat pe toata lumea prin surprindere cu o veste uimitoare. Jucatoare de tenis a publicat pe rețelele sociale o imagine cu burtica de gravida prin intermediul careia anunța ca este insarcinata cu primul sau copil. Iata cum arata acum sportiva.

- Bucurie in lumea mondena! Britney Spears este insarcinata cu cel de-al treilea copil! Artista și partenerul ei de viața, Sam Asghari aștepta un nou membru in familia lor. Cantareața a fost cea care a facut anunțul pe rețelele de socializare.

- Ioana Dischiseanu este fericita mamica a unei fetițe de 5 ani, iar acest lucru ii ocupa tot timpul, spune vedeta. Deși iși iubește foarte mult familia și este dedicata creșterii fetei sale, fiica regretatului actor Ion Dichiseanu a marturisit motivul pentru care nu are planuri sa aiba un al doilea copil.…

- Rihanna, celebra cantareața de peste hotare, a anunțat in urma cu puțin timp ca este insarcinata și va deveni mama pentru prima data. Rihanna a facut marele anunț ca va deveni mama pentru prima oara in urma cu puțin timp. Artista in varsta de 33 ani este insarcinata și așteapta primul ei copil…