Stiri pe aceeasi tema

- Maria Sharapova e insarcinata. Fostul lider mondial din tenisul feminin a implinit, marți, 35 de ani. Rusoaica stabilita in SUA de la varsta de 7 ani a ales fix aceasta zi pentru a-și anunța fanii ca așteapta primul ei copil. Sharapova s-a retrs din tenis in 2020, dupa ce a caștigat 36 de turnee WTA…

- Fostul numar unu din tenisul mondial, rusoaica Maria Sharapova, a anunțat cu ocazia implinirii varstei de 35 de ani ca este insarcinata cu primul sau copil. Rusoaica, de cinci ori campioana de Grand Slam, a impartasit vestea pe Instagram. Maria Sharapova s-a retras din sport in 2020 „Inceputuri pretioase!!!!”,…

- Maria Sharapova este insarcinata și a facut marele anunț chiar de ziua sa de naștere. Jucatoarea de tenis a postat și primele imagini cu burtica de gravida. Rusoiaca Maria Sharapova a implinit varsta de 35 de ani marți, 19 aprilie, ocazie cu care a anunțat ca este insarcinata. Fostul numar unu din tenisul…

- Britney Spears este insarcinata! Artista a anunțat pe Instagram ca va fi din nou mama, alaturi de partenerul ei, Sam Asghari. „Am slabit atat de mult doar ca sa plec in Maui și sa o recuperez”, a explicat ea alaturi de o fotografie cu flori roz și o ceașca de cafea. „M-am gandit „La naiba…... View Article

- Hilaria Baldwin a anunțat ca e insarcinata cu al șaptea copil prin intermediul rețelelor de socializare. Soția lui Alec Baldwin spune ca „bebelușul e o raza de lumina” in viețile lor. In urma cu aproximativ 13 ore, Hilaria Baldwin a incarcat pe Instagram un video in care apare inconjurata de cei șase…

- Tribunalul Tverskoy din Moscova a declarat luni, 21 martie 2022, ca Meta – fosta Facebook – este o organizație extremista, interzicand oficial accesul la Facebook și Instagram. Procuratura Generala s-a adresat instanței judecatorești pe tema refuzului Meta de a elimina de pe Facebook și Instagram apelurile…

- La o saptamana dupa ce a oferit o reacție cu privire la razboiul din Ucraina, rusoaica Maria Sharapova (34 de ani) a luat și prima masura concreta pentru a sprijini victimele operațiunii militare comandate de Vladimir Putin. Fostul lider mondial a petrecut cateva zile la Paris, unde a participat la…

- “Sa-ți fie rușine ca rusoaica!”, “Ar trebui sa fii deportata și sa te intorci in Rusia”, sunt mesajele primite de catre celebra tenismena Maria Sharapova. Foarte multe celebritați din sport, și nu numai, au reacționat, zilele acestea, pe tema razboiului dintre Rusia și Ucraina. Tenismena de origiune…