Maria Șarapova și-a anunțat retragerea: „Tenis, îți spun adio!” Celebra jucatoare de tenis Maria Șarapova și-a anunțat retragerea din lumea sportiva intr-un mesaj postat pe rețețe de socializare. In varsta de 32 de ani, fostul lider mondial a decis sa renunțe definitiv la tenis deoarece revenirea dupa cazul de dopaj cu Meldonium, din 2016, nu i-a mai adus nicio satisfacție pe plan profesional. „Cum sa lasi in urma singurul lucru pe care l-ai iubit vreodata in viata? Cum sa te indepartezi de arenele pe care te-ai antrenat de cand erai doar o fetita, de jocul pe care il iubesti, unul care iti aducea lacrimi nevazute si bucurii nespuse, un sport in care ai gasit… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

