- Mihai Stoica are emoții mari inaintea partidei FCSB – Dunajska Streda, din turul trei preliminar al Europa Conference League. In primul meci, caștigat cu 1-0 de echipa lui Nicolae Dica, fanii gazdelor au arborat steaguri maghiare și au strigat celebrul „Ria, Ria, Hungaria”. Managerul general al roș-albaștrilor…

- Mai multi pasageri romani care au zburat miercuri seara de la Timisoara la Londra au fost nevoiti sa stea aproximativ 45 de minute in avion, pe aeroportul din Luton, pentru ca nu a avut cine sa puna scara de coborare, relateaza Adevarul și Funky Travel . Episodul a fost povestit de o tanara care s-a…

- Florin Tanasescu „Eu la mandra cand ma duc, am carare pe sub nuc. Iar de impozitul pe-al treilea cantat al cocosului am uitat! Si de multe altele m-am lepadat”, m-am spovedit la dom’ parinte. Era om de-al nostru, din popor, popa asta. Nu parinte, cum gresit am scris. Uns, dar cu alifii! Mi-a zis ca…

Poliția Capitalei a anunțat ca și in acest weekend oamenii legii o sa iasa pe strazi pentru a preintampina evenimentele nedorite.

- Mirela Vaida face ce face și reușește sa iși surprinda intotdeauna telespectatorii. De data aceasta, prezentatoarea de la Acces Direct a surprins și invitații din platou, inca de la inceputul emisiunii, atunci cand a luat microfonul in mana. Cu toții au ramas uimiți de vocea inconfundabila a blondinei.

- ■ intrarea la spectacol a fost libera, primaria decontind costurile deplasarii artistilor, 10.000 de euro ■ spectatori prezenti la Casa de Cultura a Sindicatelor au ovationat artistii, minute in sir ■ Municipalitatea a sprijinit prezenta la Roman, la recomandarea preotului romano-catolic Eugen Rachiteanu…

- Astazi, in multe țari este sarbatorita Ziua Internaționala a limbii ruse - una dintre cele mai raspindite limbi din lume. {{502098}}Aceasta sarbatoare a aparut in calendarul internațional in 2010, cind Departamentul Relații Publice al ONU a propus stabilirea sarbatorilor dedicate celor șase limbi oficiale…

Jen Psaki va inceta vineri sa indeplineasca rolul de purtatoare de cuvant a presedintelui american Joe Biden, la doar 43 de ani si dupa ceva mai mult de un an de la preluarea functiei, relateaza joi AFP.