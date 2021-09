Stiri pe aceeasi tema

- Prima zi a festivalului UNTOLD a depașit așteptarile tuturor celor prezenți. Bucuria revederii festivalului dupa doi ani și energia oamenilor au fost nemarginite. Alaturi de prieteni, incarcați cu optimism și incredere, participanții au savurat intregul festival. Fie ca s- au aflat la prima lor experiența…

- Surpriza de proporții la Untold 2021, festivalul care are loc la Cluj-Napoca in perioada 9-12 septembrie . Jurații emisiunii „SuperStar”, Smiley, Raluka, Marius Moga și Carlas Dreams, vor canta pe scena principala a festivalului. A venit toamna, iar show-ul „SuperStar”, care transforma oamenii obișnuiți…

- Edy Iorga, care in copilarie a colaborat cu trupa ”Amici”, la clape și voce, nu a visat la o cariera muzicala, precum regretatul sau tata, Leo Iorga, dar tot a ramas in lumea artistica, in calitate de patron al firmei de efecte speciale SFXteam. Cine este omul pe care se bazeaza Smiley, de fapt Printre…

- Cel mai tare festival al verii continua cu noi concerte extraordinare.Cele mai bune voci ale muzicii romanesti, patru zile de neuitat, show uri de senzatie intr un eveniment organizat de Primaria Constanta, in parteneriat cu Kiss FM, Magic FM si Rock FM.In aceasta seara, de la ora 18:00, Antonia, B.U.G…

- Ileana Ploscaru, doamna teatrului constantean, a trait toata viata pe scena – iar in cei peste 70 de ani de activitate a daruit putin din inima ei fiecarui rol. Acum, la 90 de ani, isi doreste un Teatru National pentru orasul care a adoptat-o, dar, in special, sa mai joace un ultim rol.

- Era obișnuit cu rolul de iubit, de prieten, de cantareț, dar nu și cu rolul de tata. Smiley recunoaște ca viața i s-a schimbat mult de cand a devenit parinte. Are alte prioritați acum, pe primul loc le pune intotdeauna pe fiica Josephine și pe Gina Pistol. Gina Pistol a nascut o fetița perfect sanatoasa…

- "Interul dreapta, nascut pe 6 noiembrie 1986 a facut junioratul la CSS Nr. 5, perioada in care a avut si selectii la lotul national al Romaniei.Dupa juniorat, inainte sa ajunga la Rapid a jucat la Corona Brasov. Rapidista din tata in fiica, visul ei era sa joace in culorile alb-visinii. In 2008 visul…

- Smiley este unul dintre cei patru jurați ai show-ului „SuperStar”. Alaturi de Raluka, Marius Moga și Carla’s Dreams, el va alege tanarul sau tanara care se va transforma dintr-o persoana obișnuita intr-un star muzical.A fost jurat la „Vocea Romaniei”, chiar și la „Romanii au talent”, iar acum a acceptat…