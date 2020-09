Stiri pe aceeasi tema

- Lider al opoziției bieloruse, Maria Kolesnikova, și-a rupt pașaportul pentru a evita deportarea din propria țara, potrivit rapoartelor presei ucrainene, preluate de The Guardian. Kolesnikova a fost rapita din centrul orașului Minsk, de persoane imbracate in civil și purtand maști. Alți doi colegii ai…

- Maria Kolesnikova, figura de prim-plan a opozitiei din Belarus, si-a rupt pasaportul pentru a impiedica incercarea fortelor de securitate belaruse sa o deporteze in Ucraina vecina, a relatat marti agentia de presa Interfax-Ukraina, citata de Reuters, scrie agerpres.ro. Kolesnikova, despre care nu…

- Opozanta belarusa Maria Kolesnikova, rapita in ajun in centrul Minskului de persoane imbracate in civil, a fost arestata marti dimineata pe cand incerca sa paraseasca tara, in timp ce alti doi camarazi ai acesteia au reusit sa traverseze granita, au transmis televiziunea de stat din Belarus si agentia…

- Germania si Marea Britanie au cerut luni presedintelui belarus Alexandr Lukasenko sa clarifice ce s-a intamplat cu lidera protestatarilor Maria Kolesnikova, in urma informatiilor ca politiciana din opozitie a fost retinuta de barbati mascati neidentificati in dimineata zilei de luni, transmite Reuters.

- Un barbat care sustine ca are o bomba in rucsac s-a baricadat luni intr-o banca din capitala ucraineana Kiev, impreuna cu directoarea sucursalei, au informat surse oficiale, citate de EFE. Potrivit viceministrului de interne, Anton Gherascenko, luni la pranz politia a fost anuntata de Universal…

- Toti cei 20 de pasageri ai unui autobuz luati ostatici marti de un barbat inarmat la Lutk, in vestul Ucrainei, au fost eliberati, a anuntat politia ucraineana, relateaza AFP. ”Toti ostaticii au fost eliberati!”, a anuntat pe Facebook viceministrul de interne ucrainean, Anton Hratcenko. Autorul atacului…

- Au fost eliberați trei din 20 de ostatici luați într-un autobuz și ținuți timp de câteva ore de un barbat înarmat în Lutsk, vestul Ucrainei, a spus poliția ucraineana, potrivit AFP. Primii trei ostatici - "o femeie în vârsta, o adolescenta și o tânara…

- Un barbat a luat ostatici aproximativ 20 de persoane aflate intr-un autobuz in centrul orasului Lutk, situat in vestul Ucrainei, a anuntat marti politia locala, potrivit agenției Reuters.Barbatul, ale carui revendicari nu se cunosc deocamdata, aanuntat ca are asupra sa explozibili si arme. Imediat forțele…