- Larisa Iordache iși sarbatorește ziua de naștere, iar ea a implinit astazi frumoasa varsta de 27 de ani. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta gimnasta a vorbit despre cum a petrecut in urma cu o seara, dar și despre ce planuri are pentru aceasta zi speciala. Itaa ce declarații a facut vedeta!

- Emilia Dorobanțu iși dorește sa devina mama pentru a doua oara? Aceasta este intrebarea care sta pe buzele tuturor, iar artista a vorbit acum sincer despre acest subiect legat de viața ei persoanla. In exclusivitate pentru Antena Stars, interpreta de muzica populara și fiica ei au oferit un interviu…

- Oana Roman și Marius Elisei au revenit la sentimente mai bune dupa desparțire. Fiica lui Petre Roman nu ia in calcul o impacare momentan, insa nu știe ce se va intampla pe viitor.La inceputul acestui an, Oana Roman și Marius Elisei anunțau ca se despart definitiv. Cei doi și-au aruncat cuvintele grele…

- Maria, fetița de șapte ani, disparuta in urma cu aproape trei saptamani, in raul Mureș, impreuna cu alți adulți și minori, dupa ce barca in care se aflau s-a rasturnat, este in continuare cautata. Pompierii și voluntarii folosesc inclusiv caini și sonare.

- Poliția din Mureș este in alerta, din cauza dispariției unei tinere mame și a fiicei sale. O tanara in varsta de 23 de ani din comuna Alunis și copila sa in varsta de trei ani sunt de negasit de mai bine de 24 de ore. Ella Cristina a plecat de acasa sambata, 29 aprilie, impreuna […] The post ALERTA!…

- Un bacauan s-a ales cu dosar penal și cu interdicția sa se apropie de fiica sa de 18 ani, dupa ce o daduse disparuta, iar fata le-a povestit polițiștilor ca fugise de acasa ca sa scape de agresiunile tatalui.

- O mama nu are liniște și vrea sa o gaseasca pe fiica ei, dupa ce a lasat-o la un orfelinat. Felicia susține ca nu a mai vazut-o pe fata ei de mai bine de 33 de ani, asta pentru ca dupa moartea soțului ei nu a putut sa o creasca alaturi de ceilalți doi copii, totul din cauza problemelor financiare. Femeia…

- Bursucu’ e mandru tare de fiicele sale. Cu Alessia a avut imediat ce a patruns in viața iubitei sale, Andreea, in urma cu 10 ani, o legatura speciala, iar așa a ramas și astazi, cand tanara are aproape 18 ani. Puștoaica l-a acceptat din primul moment și relația dintre ei a devenit tot mai bine sudata…