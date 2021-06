Stiri pe aceeasi tema

- Irina Stroia, fosta ispita la emisiunea „Insula Iubirii”, a fost diagnosticata de doua ori, cu cancer, la varsta de 25 de ani. Tanara a vorbit despre acest mare necaz, in cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, de la Antena Stars. A reușit sa invinga boala de fiecare data, dar nu a fost ușor, pentru a trebuit…

- Maria Iloiu a vorbit despre starea ei de sanatate dupa episodul dureros de acum un an, cand un medic estetician i-a distrus fața, dar și viața. In timp ce vedeta povestea despre suferința traita, și-a adus aminte de faptul ca parinții i-au lipsit foarte mult in peiroada grea, și mai ales mama sa, despre…

- Dupa ce s-au cunoscut in perioada in care Cristina Vasiu avea coronavirus, ea acum și-a prezentat iubitul parinților stabiliți in Germania. Fosta concurenta Te cunosc de undeva a povestit la Xtra Night Show cum au reacționat atunci cand l-au vazut pentru prima data.

- Bianca Roman s-a reprofilat complet, devenind o femeie serioasa, care pune mai mult preț pe buna starea personala, mai ales de cand este mama. Fosta ispita de la Insula Iubirii a vorbit cu sinceritate despre poveștiele de „iubire” din viața ei, dar și despre mariajul inedit care s-a sfarșit dupa doar…

- Xonia a aluat o decizie radicala in ultima perioada și a dezvaluit, in cadrul emisiunii Xtra Night Show, ca va parasi Romania. Aceasta se va muta alaturi de iubitul ei in America, unde iși continua cariera muzicala. Xonia pleaca din țara la sfarșitul lunii mai și abia așteapta sa faca pasul important…

- Impacare bomba in showbiz. Cristina Șișcanu și Eleena Ionescu, doua dintre mamele care apar in emisiunea ”Mamici de pitici, cu lipici”, au decis sa ingroape securea razboiului. Iata ce declarații a facut artista la Xtra Night Show, de la Antena Stars.

- Anuryh, celebra ispita de la „Insula iubirii”, a venit in emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars și face dezvaluiri așteptate de toata lumea. Cum a reușit sa faca bani in perioada pandemiei.

- Adrian Savin a uimit prin preparatul sau pus in fața bucatarilor de la „Chefi la cuțite”, iar in aceasta seara, la Xtra Night Show, a dezvaluit de unde a moștenit talentul culinar și care a fost primul preparat pe care acesta a incercat sa il faca și pe care familia lui l-a laudat, deși nici acum nu…