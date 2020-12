Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este ispita la „Insula Iubirii”, insa face furori in mediul online. In ultima vreme Maria Ilioiu iși surprinde fanii cu tot felul de schimbari de look. Vedeta incearca sa gaseasca cea mai buna varianta a ei, iar pentru acest lucru cere și parerea internauților.

- Lita Dumitru a plecat in SUA sa-si incerce norocul, dar visul american nu este unul prea placut pentru fostul jucator roman. Din cauza pensiei foarte mici: 2200 lei, pe care o are in Romania, Lita Dumitru a fost nevoit sa-si caute si sa-si castige existenta in alta parte. In SUA, el a dat insa de Articolul…

- Lavinia Pirva face ce face și iar atrage toata atenția publicului! De aceasta data, frumoasa cantareața și-a surprins admiratorii, dupa ce s-a afișat dupa o schimbare uimitoare de look. Iata cum i-a lasat masca pe fani partenera lui Ștefan Banica Jr.!

- Razboiul divelor continua! Oana Zavoranu o desființeaza pe Oana Roman la scurt timp dupa ce soția lui Elisei a raspuns provocarii lui Maruța și a caracterizat-o in cateva cuvinte pe actrița din „Sacrificiul”. Oana spune o data, Zavo ataca de 10 ori inapoi! Fanii s-au amuzat copios la replica divei.…

- Problemele se tin scai de Bianca Pop! Fosta ispita de la “Insula Iubirii” a ajuns la Politie, dupa ce a declarat ca a fost drogata si violata. Ce s-a intamplat, de fapt, cu bruneta?! De ce a ajuns Bianca Pop la Politie? Daca in urma cu doar cateva zile, Bianca Pop marturisea de pe patul […] The post…