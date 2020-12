Maria Ilioiu, schimbare radicală de look. Cum arată acum fosta…

Nu mai este ispita la „Insula Iubirii”, insa face furori in mediul online. In ultima vreme Maria Ilioiu iși surprinde fanii cu tot felul de schimbari de look. Vedeta incearca sa gaseasca cea mai buna varianta a ei, iar pentru acest lucru cere și parerea internauților.