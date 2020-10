Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ilioiu a trecut prim momente grele, dupa ce fașa i-a fost distrusa de un tratament cosmetic. Acum, la șase luni de la coșamrul trait, fosta ispita și-a schimbat radical look-ul și este de nerecunoscut.

- Un tratament cosmetic, care se presupune ca ar fi trebuie sa-i ajute pielea sa arate mai bine, s-a transformat intr-un coșmar pentru Maria Ilioiu. In urma peelingul chimic pe care l-a facut, ispita a ramas cu o mulțime de cicatrici pe fața.

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman le-au dat fanilor o veste extrem de trista. Celor doi artiști le-a murit cineva drag. Sfașiat de durere, actorul li s-a confesat admiratorilor cu ochii plini de lacrimi, exprimandu-și regretul fața de pierderea suferita.

- Maria Ilioiu a fost desfigurata de un tratament cosmetic. Fosta ispita de la ”Insula Iubirii” se afla in razboi cu medicul care i-a distrus fața, iar clinica la care s-a produs transformarea o acuza pe vedeta de șantaj. Maria Ilioiu, desfigurata și acuzata de șantaj. Fosta ispita de la Insula Iubirii…

- Paparazzii Spynews.ro au aflat ce mai face Maria Ilioiu zilele astea, dupa ce a facut o pauza din lumea televiziunii. Barbații o sa fie foarte bucuroși sa afle (și sa vada) ca fosta ispita este la fel de prezentabila și de „fierbinte” chiar și in zilele obișnuite, atunci cand crede ca nu o vede nimeni.

- Toata lumea știe ca, in mediul online, poți fi cine vrei tu și poți arata cum vrei tu. Maria Ilioiu, care are deja un statut de femeie fatala, odata cu participarea ei la „Insula iubirii”, dovedește acest lucru, chiar daca ai crede ca nu are nevoie de retușuri și modificari!