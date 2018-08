Stiri pe aceeasi tema

- Maria Grapini, europarlamentar al Romaniei care face parte din Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor, a declarat vineri, 17 august, la Turceni, in judetul Gorj, ca nu stie exact ce s-a intamplat in timpul protestelor din 10 august din Piata Victoria fiindca a fost in vacanta.

- Anton Anton va fi prezent la manifestarile dedicate implinirii a 40 de ani de la pornirea primului grup energetic de la Termocentrala Turceni. Eugen Iovan spune ca ministrul a confirmat prezența la Gorj. Anton Anton va vizita termocentrala și va verifica stocurile de carbune pentru iarna.…

- EVENIMENT ASTEPTAT… Romanii de pretutindeni se reunesc la Iasi la primul Congres al Reintregirii Neamului. Este vorba de jurnalisti din Republica Moldova si Romania, care isi dau intalnire la 25 si 26 august, la Iasi, la Reuniunea jurnalistilor. Delegati din toate teritoriile istorice romanesti, inclusiv…

- Deputatul PNL Gorj, Dan Vilceanu, ii cere ministrului Energiei, Anton Anton, sa ia masuri in companiile din subordine, acolo unde vietile salariatilor sunt puse in pericol. „Fiind in vacanta parlamentara si neav&ac...

- Romania dispune de numeroase resurse energetice, avand si infrastructura necesara pentru a deveni un hub energetic, dar nu are structura organizatorica afarenta, considera ministrul Energiei, Anton Anton.

- Senatorul PSD Florin Carciumaru s-a suparat pe ministrul ALDE Anton Anton dupa ce demnitarul a prezis sfarsitul energiei pe baza de carbune in Romania in 20 de ani. Parlamentarul de Gorj sustine ca declaratia ministrului...

- Au inceput lucrarile la gazoductul care va traversa tara noastra. Conducta, care va transporta gaze extrase din Marea Neagra prin Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria este un proiect european. Insa viitoarea structura de transport nu le va aduce beneficii directe romanilor. Pretul gazelor nu va…

- La finalul lunii aprilie și inceputul lunii mai au intrat in revizie tehnica doua unitați de producție de energie electrica pe carbune din Gorj, de peste 300 MW fiecare. Este vorba despre centralele de la Turceni și Rovinari, aparținand Complexului Energetic Oltenia. De marți, pentru trei zile,…