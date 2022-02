Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul umanist Maria Grapini susține ca vremurile de criza cer masuri rapide, iar in timp ce la noi se intarzie cu luarea unor decizii in sprijinul populației, dar și in favoarea producatorilor romani, timpul trece și situația se complica pentru mulți. Intre timp, insa, alții au trecut…

- Marcel Bolos a declarat la Antena 3, marti seara, ca Romania digitala are in momentul, in PNRR, un buget de 1,8 miliarde euro. ”Romania digitala are in momentul de fata, in PNRR, un buget de 1,8 miliarde euro, este o componenta de sine statatoare si presupune pe de-o parte un pachet de reforme in…

- Dancing on Ice se lanseaza in Romania. Ce vedete ar participa! Antena 1 se pregatește de lansarea unui nou show de televiziune in aceasta primavara. Este vorba despre Dancing on Ice, un format internațional de mare succes. O emisiune spectacol in care echipe formate din vedete și profesioniști danseaza…

- Douazeci de migranti din Pakistan si Afganistan au fost prinsi cand incercau sa iasa din tara ascunsi in trei TIR-uri care transportau marfuri in tari europene, majoritatea fiind solicitanti de azil in Romania, potrivit Agerpres. In Punctul de Trecere a Frontierei Varsand, in doua automarfare…

- Analistul militar Radu Tudor a comentat, la Antena 3, achiziționarea de catre Romania a 32 de avioane F-16 din Norvegia. „Romania are o intarziere uriașa la capitolul inzestrare militara, iar Forțele Aeriene Romane sunt vaduvite de aceste avioane de lupta de mai bine de 25 de ani. Noi facem…

- Joel Rubin, expert american in securitate naționala si politica externa, a analizat, in exclusivitate la emisiunea la emisiunea News Hour with CNN, de la Antena 3, discuția purtata, joi seara, de Joe Biden și Klaus Iohannis. In dialog cu jurnalista Ana Maria Roman, Rubin a spus ca “SUA se uita la Romania…

- Porofesorul Streinu-Cercel afirma ca Romania va trece printr-un nou val al pandemiei, la inceputul anului viitor. Adrian Streinu-Cercel a subliniat la emisiunea Descoperiți de la Antena 3 ca un nou val al pandemiei este foarte posibil in tara noastra mai ales ca „romanii nu prea mai poarta masca…

- Recenta vizita in Romania a comisarului european Thierry Breton a ridicat o serie de semne de intrebare legate de scopul exact al acestei vizite. In ziua sosirii intempestive a comisarului european pentru piața interna a avut loc demiterea șefului ANPC, iar umaniștii considera ca trebuie lamurit…