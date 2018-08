Maria Grapini: Nu vă lăsați intimidat, domnule Toader! "Nu ințeleg reacțiile furibunde ale marilor "democrați"! E normal sa faci pușcarie kominternista, dupa cum decide un serviciu sau un Portocala asupra vieții tale? Daca vreun membru al familiei lor ar fi condamnat pe baza interceptarilor ilegale, in perioada RUȘINOASA a protocoalelor aflate in vigoare, dupa anchete facute de procurori doar cu funcția, nu și cu conștiința, intimidați și amenințați ca-n vremurile impotriva carora tot ei țipa in gura mare, tot așa ar fi reacționat? Așa se face Justiție in democrație? Am ajuns sa ținem primele pagini ale presei internaționale cu ceea ce am… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL, Iulia Scantei, i-a transmis, joi, o scrisoare deschisa ministrului Justiției, Tudorel Toader, in care ii solicita acestuia sa nu propuna spre adoptarea de catre Guvern o ordonanța de urgența care sa modifice legislația penala."Nu promovați nicio ordonanța de urgența pentru modificarea…

- Secretarul general ajunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat pentru News.ro ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este un profesionist desavarsit, iar prin adoptarea unei ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor date in baza protocoalelor cu SRI sau a interceptarilor ilegale, acesta “incearca…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu i-a solicitat joi, la Timisoara, ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa fie echidistant si echitabil in selectia viitorului sef al DNA si a indemnat cat mai multi procurori sa candideze la aceasta functie. "Ii cer sa deruleze un proces echidistant si echitabil in selectia…

- "24 mai 2018 - am inceput al doilea mandat in calitate de membru titular al Comisiei de la Venetia!", scrie ministrul pe Facebook.Anuntul sau este facut in contextul in care o delegatie a Comisiei de la Venetia se afla la Bucuresti penturu discutii pe tema modificarilor la legile Justitiei.…

- Una dintre cele 15 viitoare arhive nationale, care va fi la Timisoara, ar putea fi construita pe un teren apartinand Penitenciarului, aflat la iesirea din municipiul resedinta spre Buzias, a anuntat, joi, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. "In programul de guvernare exista un obiectiv constand in…

- Unul dintre procurorii CSM a adresat o intrebare candidatului referitoare la consultarea procurorului general al Romaniei atunci cand s-a inscris in cursa, intrebarea fiindu-i adresata si ministrului Justitiei.Tudorel Toader a replicat: "Sa nu confundati pe cine intervievati, Eu nu vreau sa ajung procuror…

- Mobilizare a protestatarilor #rezist dupa ce Curtea Constitutionala a decis sa il oblige pe presedintele Romaniei Klaus Iohannis sa semneze decizia privind revocarea din functie a sefei Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, revocare ceruta de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Jurnalistul…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a cerut, joi, intr-o conferinta de presa la Timisoara, demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sustinand ca acesta "fie nu cunoaste reglementarile GRECO si prevederile care sunt obligatorii fata de toate statele membre, fie ca este de rea-credinta si dezinformeaza…