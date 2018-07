Maria Grapini, laude la adresa propriei persoane Europarlamentarul a remis un comunicat in care iși aduce sieși laude. "Cel mai activ europarlamentar roman, umanista Maria Grapini, se afla, zilele acestea, in orașul de pe Bega, loc ce i-a devenit casa, de mai bine de 40 de ani." Grapini a fost invitata de oficialii locali din Timișoara sa participe la Ziua Județului Timiș respectiv Ziua Imnului Național, pe 29 iulie. Aceasta invitație este vazuta de Grapini ca un gest de recunoaștere a valorii sale in randul timișorenilor. "Europarlamentarul PPU-sl este o prezența importanta la evenimentele majore ale orașului, ori de cate ori programul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

