Stiri pe aceeasi tema

- PSD dorește plafonarea preturilor la alimentele de baza Marcel Ciolacu. Foto:facebook.com/CiolacuMarcel PSD va propune plafonarea preturilor la alimentele de baza într-o limita stabilita de specialisti. Marcel Ciolacu, liderul social-democratilor, a spus…

- Plafonarea prețurilor la alimentele de baza, in Romania: Ce efecte ar avea asupra magazinelor Plafonarea prețurilor la alimentele de baza, in Romania: Ce efecte ar avea asupra magazinelor Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca reducerea TVA-ului la alimente nu este o masura care „sa ajute”,…

- Dupa ce au susținut proiectul „TVA zero la alimente”, guvernanții recunosc, acum, ca o astfel de masura nu ar avea niciun efect și se reorienteaza spre plafonare. In timp ce autoritațile noastre analizeaza situația, ații, insa, implementeaza deja masurile. Astfel, Polonia a anunțat ca aplica de la 1…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca pachetul de masuri cu privire la preturile la energia electrica si gaze naturale este finalizat, iar aceste masuri vor fi discutate in sedinta de coalitie de la ora 17,00. „Am finalizat tot pachetul de masuri, pe toate cele trei componente, astfel…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, exclude ideea ca Romania sa urmeze exemplul Poloniei care a anunțat ca aplica de la 1 februarie TVA zero la alimente și gaze, iar acum risca procedura de infringement din partea UE. Plafonarea prețurilor, masura la care a recurs Ungaria…

- Cresterea inflatiei a determinat Guvernul Ungariei sa intervina asupra prețurilor la șase alimente de baza care vor fi fixate la nivelul din octombrie 2021, relateaza agentia EFE. Masura este determinata de majorarea preturilor la energie și vizeaza produse precum zaharul, faina de grau, uleiul de floarea-soarelui,…

- Aglomerație in vami, la intrarea in Romania. Peste 80 la suta dintre cei care vin in țara nu sunt imunizati si intra in carantina. Au mai intai de așteptat și șapte ore la intrarea in țara, conform TVR. Cu o saptamana inainte de Craciun, sunt pline vamile din vestul tarii de romani care se intorc acasa,…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Cristian Diaconescu, a declarat ca “tema fuziunii” dintre PNL si PMP nu a fost dezbatuta in formatiunea politica pe care o conduce, dar ca, in cursul zilei de sambata, va avea loc “o discutie” despre cooperarea cu liberalii. “Am vazut stirea ca fuziunea este…