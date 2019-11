Stiri pe aceeasi tema

- Prezidențiabilul ADN, Catalin Ivan, acuza ca PNL și PSD se bat pentru nominalizarea unui comisar european din partea Romaniei care sa faca pe plan Germaniei sau Franței. Ivan trece la acuzații, chiar pe Facebook.Citește și: Traian Berbeceanu a EXPLODAT la adresa șefilor numiți politic din…

- Președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar urma sa ceara României nominalizarea unui candidat – femeie pentru postul de comisar, pentru a pastra echilibrul de gen în viitorul executiv comunitar, au declarat pentru G4Media.

- Adina Valean este optiunea a doua pentru cazul in care presedinta aleasa a Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, ar insista cu pastrarea cotei de gen solicitata in debutul procesului de formare a Comisiei, au mai explicat sursele citate. "Siegfried Muresan are toate sansele sa fie acceptat.…

- In cercurile europene circula cu titlu de zvon informatia ca presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar putea sa propuna mai multor state membre un schimb de portofolii, dupa ce candidatii lor au intampinat probleme la audieri si nu s-au terminat inca examenul pentru toti candidatii…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti seara, ca Dan Nica este propunerea pentru functia de comisar european pe Transporturi, iar Gabriela Ciot a fost propusa, in cazul in care Romaniei i se va cere o femeie. Viorica Dancila a anuntat, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca a avut o discuție…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, susține ca PSD are "alți 10 oameni pe care îi poate propune", dupa ce Rovana Plumb, propunerea României pentru comisar european, a fost respinsa de comisia juridica a Parlamentului European."Nu pot sa comentez pentru ca…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca acceptarea Rovanei Plumb pentru functia de comisar euroopean in echipa Ursula von der Leyen ar fi „dovada si expresia increderii“ pe care Bruxelles-ul o are in Romania.

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan îi cere premierului Viorica Dancila sa renunțe la nominalizarea Rovanei Plumb pentru funcția de comisar european și sa desemneze o persoana competenta și integra pentru acest post. Turcan spune ca persistența cu care premierul susține o candidatura nepotrivita…