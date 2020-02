Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputata PSD Maria Grapini are o noua urgenta. Ea cere imperativ suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, cel ales, cu putin timp in urma, de doua treimi dintre romani. Grapini il acuza pe presedinte, printr-o postare agramata, ca ar fi incalcat Constitutia. The post Hopa si Grapini! Printr-o postare…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a declarat ca este uimita de faptul ca președintele Klaus Iohannis l-a desemnat din nou ca premier pe Ludovic Orban și a subliniat ca, prin aceasta decizie, șeful statului demonstreaza ca sfideaza Parlamentul, adica „ii desconsidera pe romani”.„Sunt chiar…

- Europarlamentarul PSD Claudiu Manda crede ca presedintele Klaus Iohannis l-a nominalizat pe Ludovic Orban in functia de premier pe principiul “stie bataie ca a mai luat” si considera ca seful statului se asteapta sa obtina liderul PNL tot 261 de voturi impotriva la votul de investitura.

- Intr-un mesaj publicat pe Facebook, Dan Barna a precizat ca a discutat cu Ludovic Orban, dupa ce a fost nominalizat de presedinte pentru preluarea unui nou mandat. "I-am zis domnului Orban ca prioritatea noastra raman alegerile anticipate. Experiența ultimelor luni ne-a aratat ca majoritatea…

- Din tabara PLUS, Cristian Preda le bate obrazul celor de la USR, susținând ca l-au propus pe Dacian Ciolos premier doar pentru a câștiga capital electoral folosindu-se de numele fostului șef al Guvernului. „USR l-a propus premier pe Dacian Cioloș. Asta le îngaduie parlamentarilor…

- Fostul premier Viorica Dancila a subliniat ca spera ca președintele Klaus Iohannis sa respecte Constituția și ca șeful statului va lua act de noua majoritate, desemnand un premier in baza acesteia.„Guvernul Dancila a cazut cu o diferența de 5 voturi cu 238, și cum a cazut Guvernul Orban? Și…

- Jurnalista Romania Tv Liliana Ruse dezvaluie intr-o postare pe Facebook ca noul favorit de premier este Raluca Turcan.„Nu vreau sa va stric petrecerea, dar tocmai am aflat ca noul favorit de premier este ..... drum rolls.... Raluca Turcan. Cu placere. Continuați!”, scrie Ruse pe Facebook.…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Rares Bogdan a spus ca presedintele a fost informat, a dat raspunsuri clare, vizionare, a dovedit ca stie prerogativele pe care le are presedintele, ca stie perfect dosarele internationale, dosarele de intelligence, chestiunile legate de statul de drept. "A fost…