Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ghiorghiu nu are vesti bune pentru noi! Cunoscuta clarvazatoare sustine ca urmeaza sa se intample ceva tragic. Totodata, aceasta mentioneaza faptul ca nu stie exact locul unde s-ar produce acest eveniment.

- Maria Ghiorghiu a ingrijorat multa lume cu ultima ei premoniție. Clarvazatoarea a vorbit despre o tragedie care s-ar putea petrece intr-un mall sau pe malul marii, in minivacanța de 1 mai. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) In general, Maria Ghiorghiu a avut doar…

- Maria Gheorghiu, femeia care a prezis incendiul devastator din clubul Colectiv a marturisit ca Ionuț Gologan, romanul condamnat la moarte in Malaysia, ar fi luat legatura cu ea. Baiatul ar fi contactat-o și i-ar fi transmis un mesaj. ”Copilul acesta merita sa traiasca. Dimineața cand m-am trezit am…

- Luptatorul de MMA a fost luat de politie si dus in fata judecatorilor. Acesta este acuzat de agresiune si huliganism de politia din New York. Joi, acesta a ranit un alt luptator MMA in timpul violentelor de la un meci din Brooklyn, informeaza AFP. Vedeta, incatusata! A fost arestata de politie Un purtator…

- Detalii șocante ies la iveala despre tripla crima de la Brașov. Florin Mircea Buliga și-a injunghiat mortal soția și cei doi copii, luni noapte, iar marți s-a predat polițiștilor. Anchetatorii au refacut filmul tragediei din apartamentul din Brașov. Florin Mircea Buliga a avut un comportament normal…

- Maria Ghiorghiu a impartașit pe blogul sau o premoniție ce face referire la niște posibile inundații devastatoare, ce au drept ținta Banatul. COD ROSU de INUNDATII. Unde sunt asteptate scurgeri importante de apa "Dragii mei, astazi dupa amiaza, in timp ce scriam aici pe blog, aud un…

- Vești bune pentru telespectatorii Exatlon Romania! Competiția din Republica Dominicana care ține cu sufletul la gura milioane de fani era difuzata, pana acum, de sambata pana marți, dar șefii de la Kanal D au luat decizia de a mai adauga o zi. Astfel, incepand de saptamana viitoare, de la aceeași…

- Maria Ghiorghiu avertizeaza din nou, dupa ce in ultimele saptamani a facut publice mai multe previziuni pe care le-a avut, respectiv: cutremure, incendii sau explozii devastatoare. In cel mai recent articol scris pe blogul sau, clarvazatoarea a impartașit mesajul pe care i l-a transmis Mantuitorul.…