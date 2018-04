Maria Ghiorghiu, imagine devastatoare: „Un OZN din care curgeau mingi de foc!”

Stiri pe aceeasi tema

- Celebra actrița Jessica Alba a devenit mama pentru a treia oara in ajunul Anului Nou, iar de curand, ea a facut publica o fotografie in care apare fiul ei de trei luni, Hayes, in timp ce-i facea baie.

- Kate Gosseline nu se aștepta insa nicio clipa ca o poza sa fie atat de criticata. Mai precis, in imagine apare fiica de 13 ani a vedetei, Alexis, in timp ce il pupa pe cainele familiei, Mak, un ciobanesc german. "Copilul meu uman și copilul meu cu blana mi-au cucerit inima. Mak nu poate sa…

- Actrita, cantareata si dansatoarea americana Nanette Fabray a decedat la varsta de 97 de ani, a anuntat vineri Los Angeles Times, potrivit DPA. Actrita a incetat din viata joi, din cauze...

- Minodora a aparut cu bani pe frunte intr-o imagine de pe internet. Fotografia este realizata intr-un restaurant din Capitala, in timp ce indragita cantareata interpreta melodii lautaresti alaturi de o formatie.

- Un timișorean i-a trimis peste 20 de mii de lei romanești unei presupuse cantarețe de muzica populara din Republica Moldova, cu care vorbea de doi ani pe Facebook. Deși nu s-au vazut niciodata, omul i-a trimis periodic bani. In spatele contului de Facebook al așa-zisei cantarețe era, de fapt, un barbat…

- Mircea Badea este implicat intr-un scandal urias cu celebra casa de pariuri Unibet. Realizatorul Antenei 3 a anuntat pe pagina sa de Facebook ca si-a inchis contul pe Unibet, atacand dur site-ul de pariuri.

- Celebra cantareața a fost acuzata de evaziune fiscala in urma cu cateva luni, iar acum s-a aflat ca aceasta risca inchisoare de pana la doi ani ori sa fie forțata sa inapoieze milioane de dolari din veniturile sale. Shakira ar putea ajunge dupa gratii Presa spaniola titreaza ca artista ar fi incercat…

- Jurnalistul Val Valcu este de parere ca PNL are o strategie greșita in a cere alegeri anticipate. Un om politic responsabil nu poate cere anticipate, in fiecare luna, sau, cum este cazul președintelui, nu poate sa le aprobe. Daca acest lucru s-ar intampla, s-ar crea haos, instabilitate, țara s-ar…