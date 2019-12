Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ghiorghiu, cea care a prevazut incendiul din Colectiv, a facut o profeție inspaimantatoare pe blogul sau. Nu este pentru prima oara cand se intampla asta, insa clarvazatoare afirma ca trebuie sa ne așteptam la ceea ce e mai rau.

- Maria Ghiorghiu a avut, din nou, dreptate! Clarvazatoarea care a prezis incendiul din Colectiv a scris cu cateva zile inainte ca fostul soț al Ilenei Ciuculete sa moara, ca o vedeta TV va muri.

- Maria Ghiorghiu, clarvazatoarea care a prevazut incendiul din Colectiv, a facut o premoniție cutremuratoare. Aceasta vorbește despre o vedeta de la noi care s-ar afla in pericol. Fara sa dea nume, Maria Ghiorghiu a vorbit despre ceea ce a vazut.

- Ministrul demis al Sanatații, Sorina Pintea, s-a plans victimelor de la Colectiv ca a primit reproșuri de la Raed Arafat și Nicolae Banicioiu, dupa ce a trimis instantei documente legate de interventia de acum 4 ani.

- Secretarul de stat din Ministerul de Interne, Raed Arafat, a sustinut, din nou, in aceasta seara ca nu a stiut de existenta acestui film si ca nu l-a ascuns. Intr-un mesaj video, postat pe Facebook cu putin timp in urma, el a aparat modul in care pompierii si-au facut datoria la acel moment, data fiind…

- Premierul PSD Viorica Dancila afirma ca va sustine propunerea ranitilor de la incendiul din clubul Colectiv de modificare a legislatiei, astfel incat sa primeasca decontarea ingrijirilor atat timp cat este nevoie. „Am primit scrisoarea victimelor tragediei de la Colectiv si am cautat in ultimele zile…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca va sustine modificarea legislatiei astfel încât victimele de la Colectiv sa primeasca decontarea tratamentelor cât timp au nevoie.

- Premierul Viorica Dancila afirma ca va sustine propunerea ranitilor de la incendiul din clubul Colectiv de modificare a legislatiei, astfel incat sa primeasca decontarea ingrijirilor atat timp cat este nevoie. "Am primit scrisoarea victimelor tragediei de la Colectiv si am cautat in ultimele…