- Prognoza meteo saptamana viitoare 11 - 17 iunie aduce o vreme caniculara, dar ploioasa. Meteorologii de la ANM au anunțat prognoza meteo pe reguni in Romania: sunt așteptate temperaturi mari, dar și furtuni, vijelii putrenice, descarcari electrice.Banat Incepand din 10 iunie, temperaturile…

- Romania este lovita de fenomene extreme. Secetea distruge tot ce e in cale. La Buzau pamantul este la fel de uscat ca in iulie, in timpe ce la Baia Mare a facut prapad. Meteorologii au anunțat ca lunile viitoare va ploua foarte puțin și ne vom confrunta cu temperaturi ridicate. Grindina a facut…

- Mai multe fenomene extreme au avut loc in sudul țarii. Grindina a lovit din nou și a facut ravagii. La Costești, in județul Argeș, a plouat cu bucati mari de gheata, de dimensiunea unei ou de porumbel. Acum, oamenii sunt extrem de ingrijorați și disperați. Grindina le-a distrus gradinile, dar si pomii…

- Vești bune de la meteorologi! Vremea va fi in general frumoasa si va deveni deosebit de calda. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare. Astfel, pentru ziua de miercuri, meteorologii anunța vreme deosebit de calda. Cerul va fi variabil, cu unele innorari mai ales ziua, cand la munte si izolat in…

- La inceputul saptamanii, vremea se mentine calda pentru aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 16 și 26 de grade. Cerul va fi variabil, cu unele innorari in jumatatea de vest a țarii, precum și in zona de munte, unde doar pe arii restranse vor fi ploi slabe, de scurta durata. Si…

- Anunt de ultima ora al meteorologilor in privinta vremii. Desi ne apropiem vertiginos de a doua luna de primavara a anului, iarna continua sa faca ravagii. Meteorologii anunta ca vremea se va mentine deosebit de rece si in weekend. De saptamana viitoare, se incalzeste, iar local si temporar se vor…

- Un nou ciclon de aer rece va lovi Romania, in zilele urmatoare. Țara noastra se afla sub avertizare meteo de cod galben de ninsori, polei si ger, iar vremea este deosebit de rece in cea mai mare parte a tarii. ANM a anunțat ca un nou ciclon polar va ajunge in Romania și va aduce cu el cantitați mari…