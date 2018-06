Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 45 ranite într-o serie de explozii vizând un meci de cricket la Jalalabad în estul Afganistanului, au anuntat sâmbata autoritatile, citate de France Presse.

- O tanara in varsta de 18 ani, sora ei și mama acesteia sunt acuzate, in Marea Britanie, de planuirea unui atac terorist asupra unui muzeu din Londra. Femeile au fost incurajate sa comita atacul de un recrutor din Sira, care acționa pentru gruparea islamista ISIS.

- Cel putin sapte persoane, intre care doi kamikaze, au murit miercuri intr-un atentat comis impotriva sediului Comisiei Electorale Libiene de la Tripoli, a declarat Abdel-Hakim Balkheir, un membru al comisiei, relateaza dpa. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) In…

- In general, Maria Ghiorghiu a avut doar premoniții catastrofale, scrie cancan.ro. Cei care cred in vorbele ei spun ca ea a știut de tragedia de la Colectiv, dar și alte evenimente nefericite care au avut loc in lume. Recent, clarvazatoarea a speriat pe toata lumea cu o premoniție care anunța o tragedie…

- Nu mai putin de opt jurnalisti au fost ucisi luni in dublul atentat sinucigas ce a lovit capitala afgana Kabul. Jurnalistii, corespondenti ai unor publicatii de prestigiu, au fost ucisi intr-o a doua explozie, dupa ce venisera sa vada scena primului atentat. O prima explozie a avut loc luni…

- Mai multe persoane au fost ranite in urma unui atac cu cutitul in Viena, anunta The Telegraph, citand presa austriaca. Informatiile initiale indicau ca un barbat cu un cutit a atacat la intamplare trecatprii, in apropierea parcului Prater. Conform unui purtator de cuvant al Politiei, trei persoane au…

- Cunoscuta clarvazatoare Maria Ghiorghiu anunța inundații teribile. Maria Ghiorghiu ar fi prezis mai multe catastrofe din Romania și din strainatate, printre care și incendiul din Colectiv, in urma caruia și-au pierdut viața 65 de persoane. „Vad cum o apa curge spre nord, curge ca de pe un drum de munte.…