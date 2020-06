Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca nici sarbatoarea Rusaliilor nu are o data fixa, nici Sambata mortilor nu are. Anul acesta, Mosii de Vara 2020 se vor praznui sambata, 6 iunie. Tot ce se da de pomana de Mosii de Vara trebuie sa fie nou si proaspat. De Rusalii se obisnuieste sa se imparta in vase de lut (cani, strachini) pictate…

- Mosii de vara, zi dedicata pomenirii mortilor, sunt sarbatoriti in fiecare an sambata, inainte de duminica Rusaliilor. In cursul anului bisericesc mai exista o singura zi dedicata unui astfel de eveniment, este vorba despre sambata de dinaintea Duminicii Infricosatoarei Judecati. In…

- Wajid Khan a murit in dimineața zilei de 1 iunie dupa ce fusese internat intr-un spital din Mumbai. Acolo ajunsese dupa ce a fost depistat pozitiv cu Covid-19, boala care i-a si adus sfarsitul in cele din urma, din cauza complicatiilor. Ce INEL a primit Iulia Vantur de ziua ei de la Salman…

- CALENDAR ORTODOX IUNIE 2020. Sambata mortilor sau Mosii de vara. Traditii si superstitii. Mancarea data de pomana trebuie sa fie calda Sambata mortilor sau Moșii de vara este ziua in care se pomenesc cei morți. Aceasta sarbatoare are loc intotdeauna in ajunul Rusaliilor. In aceasta zi, credinciosii…

- Un barbat de 60 de ani, din localitatea Aiudu de Sus a fost trimis in judecata pentru tentativa de omor dupa ce a lovit cu un briceag, in zona inimii, un consatean. Fapta s-a petrecut in 21 februarie, in jurul orei 21.00, iar incuplatul. A.Vasile se afla sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit…

- Christian Minchola, un junior de 14 ani al clubului Atletico Madrid (Spania), a murit. Teribila veste a fost anunțata, sambata, pe site-ul gruparii iberice.Nu se cunosc imprejurarile in care puștiul Christian Minchola și-a pierdut viața, insa cei din cadrul clubului Atletico au fost devastați la aflarea…

- Autor: Boerescu Dan-Silviu „Mare e gradina Ta, Doamne!”… dar, atunci cand e voreba de Satana, vom putea observa ca „gradina” cu pricina este inca și mai cuprinzatoare, cuprinzand vraji misterioase, dar și practici oculte periculoase, descantece și invocari malefice, farmece și influențari ale ursitei,…

- Ziarul Unirea Anunț incepere proiect „Modernizare Școala Gimnaziala VASILE BOLOGA, in satul Geoagiu de Sus, comuna Stremț, județul Alba”” Comunicat de presa Anunț incepere proiect „Modernizare Școala Gimnaziala VASILE BOLOGA, in satul Geoagiu de Sus, comuna Stremț, județul Alba”” Stefan