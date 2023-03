Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege pentru sancționarea mai aspra a celor care distrug drumurile publice a fost depus la Parlament. Cei care trișeaza la masa totala a autovehiculului ar urma sa fie prinși printr-un sistem de masurare a greutații incastrat in drum pe modelul existent deja in Ungaria.Investițiile in…

- Un proiect de lege, inițiat de deputatul PNL Florin Roman, depus in Parlament, propune ca persoanele care au titlul de Luptator pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 sa fie scutite de la plata impozitului pentru un autoturism.

- Senatorul USR de Constanta, Remus Negoi, impreuna cu colegii sai, deputatul Tudor Pop si senatorul Cristian Ghica au depus initiativa legislativa care are drept scop incurajarea participarii elevilor la orele de sport si instituirea unui mecanism de control in ceea ce priveste acordarea scutirilor medicale…

- Deputatul PNL Raluca Turcan a anunțat ca liberalii au depus in Parlament un nou proiect de lege de eliminare a suprataxarii contractelor part-time. „Sute de mii de oameni sunt afectați de prevederile actuale ale legii, iar prin aceasta inițiativa situația lor se va indrepta”, susține ea.

- USR a depus un proiect de lege prin care tichetele sociale sa poata fi folosite si pentru cumpararea de medicamenteDeputatii USR, Diana Stoica si Eugen Terente, au depus un proiect de lege in Parlament pentru ca tichetele sociale, de care beneficiaza peste 2,5 milioane de romani cu

- Cuvintele care vor fi interzise in numele firmelor. Daca nu iși schimba denumirea, vor fi dizolvate. Proiect depus de PNL O serie de cuvinte care se regasesc in numele unor firme ar putea fi interzise prin lege. Firmele care au aceste cuvinte in denumire vor trebui sa iși schimbe numele in 120 de zile,…