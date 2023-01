Stiri pe aceeasi tema

- Un alt caz șocant zguduie Romania! Maria, o adolescenta in varsta de 14 ani, a fost omorata cand mergea la colindat in Trușești, Botoșani. Tanara a crescut la un centru de plasament, iar oamenii din sat au ridicat un altar de lumanari pe podul de acolo pentru ea, dupa ce s-a stins din viața fulgerator.

- Au crescut amandoi intr-un centru de copii din Botoșani. Au infruntat impreuna greutațile. El a plecat, ea a ramas. Insa nimic nu avea sa anunțe tragedia care avea sa urmeze chiar in ultima zi din an.

