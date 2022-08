Maria Dragomiroiu s-a tuns! Filmarea de pe pagina sa de Facebook (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Antoanela Farcașanu, profesor de informatica la un liceu din Ramnicu Vilcea, a povestit, pe Facebook, cum a decurs intalnirea cu ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, care a vizitat liceul la care lucreaza. Cadrul didactic a spus ca a vrut sa-i puna intrebari ministrului, insa nu a fost lasata, așa…

- Valy Volcinschi este medic de familie și face apel la calm dupa ”intervenția domnului ministru Rafila de ieri”, care a declanșat ”un tsunami”, legat de iodura de potasiu. ”Calm, pastilele sunt mai de mult in farmacii, dar oamenii au uitat de ele. Domnul ministru a vrut sa ne reaminteasca tuturor de…

- Pagina oficiala de Facebook a clubului Dinamo i-a urat „la mulți ani” antrenorului italian astazi, in ziua in care acesta implinește varsta de 61 de ani. Nu toți fanii au vazut postarea cu ochi buni. „LA MULȚI ANI, Dario Bonetti! Gandurile tuturor suporterilor pleaca la aceasta ora catre un dinamovist…

- Monica Anghel a slabit foarte mult, iar anumite companii incearca sa iși promoveze produsele și sa iși asocieze imaginea cu ea. Imaginea Monicai Anghel a fost folosita fara acordul acesteia pentru a promova picaturi care ajuta la slabit. Cantareața de 51 de ani a luat atitudine: „M-am enervat pentru…

- La doi ani de cand trebuia finalizat, pasajul de la Doamna Ghica a ajuns abia la stadiul in care se știe cum va arata tablierul metalic – structura din grinzi metalice care susține calea de rulare a mașinilor. Postarea primarului general Nicușor Dan, pe aceasta tema, a devenit prilej de ironii pe Facebook.…

- In urma reexaminarii cerute de presedintele Klaus Iohannis, Parlamentul a adoptat miercuri, 22 iunie, legea prin care ursii periculosi pot fi impuscati si in afara localitatilor, nu doar in interiorul acestora, a anuntat ministrul Mediului, intr o postare pe pagina lui de Facebook.Postarea de pe pagina…

- Sigur de fiecare data cand o vedeți va intrebați ce secrete are Maria Dragomiroiu și cum iși ingrijește parul. Marea artista de muzica populara a dezvaluit cateva trucuri pe care le face și cum reușește sa aiba un par superb.

- Reprezentantii Sindicatului Europol au publicat, pe pagina de Facebook, fluturasul unui politist din Bucuresti care lucreaza in strada.Acesta primeste 14,5 lei pentru fiecare ora lucrata in weekend.Postarea pe pagina de socializare a Europol Un politist din strada, in Bucuresti: care a nu a fost acasa…