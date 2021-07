Stiri pe aceeasi tema

- Inca o diploma de „Piteștean Centenar” a fost inmanata, astazi, 7 iulie 2021, unei piteștence ajunsa la venerabila varsta de 100 de ani! Doamna Maria Badea s-a nascut in luna iunie a anului 1921, in județul Dambovița, a trait și a muncit in orașul in care locuiește, municipiul Pitești, și are, astazi,…

- Gheorghe Gheorghiu se casatorește in America. Celebrul artist in varsta de 67 de ani și-a cerut iubita in casatorie in decembrie 2020, iar acum au stabilit primele detalii despre nunta. Viitoarea soție e mai mica cu 15 ani decat el, dar spune ca se ințeleg perfect. Logodnica lui Gheorghe Gheorghiu este…

- Numarul copiilor exploatati prin munca a ajuns la 160 de milioane la nivel mondial, inregistrandu-se o crestere de 8,4 milioane in ultimii patru ani, in timp ce milioane de alti copii sunt expusi riscului ca urmare a impactului pandemiei de COVID-19, potrivit unui nou raport publicat de Organizatia…

- „O, Sfinte Ioane, intru tot laudate și de minuni facatorule, primește aceasta umila rugaciune de la noi, nevrednicii tai robi, caci catre tine ca la un grabnic folositor alergam noi, chemandu-te cu evlavie: vino, Sfinte, și vezi ranile și durerile noastre. Ia aminte la suspinele noastre, ca știm, Sfinte…

- Prea multe sarcini, prea puțin timp. Aceasta pare a fi deviza in jurul careia se desfașoara multe dintre zilele lucratoare. Orele de munca pot fi, de multe ori, prea puține pentru toate activitațile pe care le ai de facut, iar acest lucru poate deveni stresant. Pe de alta parte, stresul poate fi una…

- Irina Loghin a dezvaluit public, in cadrul unei emisiuni de televiziune, ce bautura speciala o ferește de boli. Marea artista susține ca aceasta a ajutat-o sa lupte cu mai multa forța impotria simptomelor COVID, facand astfel doar o forma ușoara a bolii. Iata ce consuma cantareața in fiecare dimineața!

- Doi prieteni stau de vorba la o bere. Unul dintre ei îi spune celuilalt: - Sunt dezamagit de politica din zilele noastre! Singurele partide în care mai cred, sunt partidele de s*x și cele de pescuit.

- Dunarea, Oltul, Bistrița, Siretul, Mureșul, Prutul… Marea. Panza freatica. Precipitațiile. Clima.Toate, daruri dumnezeiești. Un metru cub de apa la robinet costa insa 4,64 de lei. Mi se explica faptul ca este un preț-favoare. Ar trebui sa platim, de fapt, peste zece lei. Arunc ochii peste statele de…