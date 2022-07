Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble iși serbeaza astazi ziua de naștere! Indragita artista a implinit frumoasa varsta de 29 de ani, astfel ca nu a putut lasa acest moment din viața ei sa treaca fara a face o petrecere pe cinste. Mai mult decat atat, sora ei, Estera, a venit in țara pentru acest eveniment special din viața…

- Monica Anghel iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Artista a implinit frumoasa varsta de 51 de ani și a ales sa-și petreaca ziua alaturi de fiul ei, cum face in fiecare an, și familie. Iata ce a declarat cantareața in aceasta zi!

- Este motiv de sarbatoare in familia Andei Adam. Artista iși sarbatorește astazi ziua de naștere, astfel ca inca de la primele ore a primit o mulțime de urari și felicitari de la toți cei dragi, cat și de la marea ei comunitate. Ei bine insa, iata ce iși dorește la implinirea celor 42 de ani!

- Pe plan profesional ii merge din ce in ce mai bine, dar nu poate spune același lucru in ceea ce privește latura amoroasa. Zanni nu are iubita, iar declarațiile lui pentru Antena Stars par sa dezvaluie motivul pentru care este inca singur.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Roxana Dobrițoiu a oferit detalii neștiute despre desparțirea de iubitul toboșar. Ce a marturisit artista și cum se simte acum, dupa doua saptamani de la separarea de partener. Cantareața a ținut sa precizeze ca lucrurile nu mai mergeau bine in relația lor e ceva…

- Ana Maria Mocanu iși sarbatorește ziua de naștere. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta asistenta TV a marturisit ce planuri are, dar și cum va petrece. Șatena a ținut sa le mulțumeasca tuturor pentru mesaje și a dezvaluit ce a primit pana acum!

- Oana Roman a implinit astazi frumoasa varsta de 46 de ani! Inca de la primele ore ale dimineții, vedeta a fost asaltata de numeroase mesaje și urari speciale de la toți cei care o iubesc și indragesc. Ei bine insa, iata cum sarbatorește ziua de naștere alaturi de cei dragi, dar mai ales unde! Locația…