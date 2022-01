Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu aproximativ 10 ani de zile, Anamaria Ferentz s-a mutat in America. Fosta cantareața s-a stabilit acolo și nu mai are de gand sa revina prea curand in Romania. Recent a implinit 46 de ani, așa ca a petrecut și, cu aceasta ocazie, și-a prezentat și iubitul. Anamaria Ferentz traiește de ceva…

- Lidia Buble e una dintre cele mai iubite cantarețe din Romania. Inainte sa devina artista, aceasta a avut și alte joburi in diferite domenii despre care nu s-a ferit sa povesteasca. Ea a fost chiar și bona copiilor unui politician cunoscut din Romania.Lidia Buble și-a petrecut copilaria copilaria modest,…

- Iulian Alexandru Muraru, consilier onorific al prim ministrului, reprezentant special al Guvernului Romaniei pentru promovarea politicilor memoriei si combaterea antisemitismului si a xenofobiei a postat pe pagina sa de Facebook o interpelare pe care a adresat o Ministerului Educatiei. "Recent, am adresat…

- Celebra cantareața Camila Cabello a fost surprinsa de paparazzi la plaja, alaturi de iubitul ei Shawn Mendes. In noile fotografii facute de paparazzi in Miami, Camila nu pare deloc in forma, spre deosebire de iubitul ei.