Maria Dragomiroiu dezminte zvonurile privind onorariul cerut pentru evenimente. Cât te costă să-ți cânte emblematica artistă Cați bani cere Maria Dragomiroiu pentru a canta la evenimente : onorariul corect Maria Dragomiroiu, una dintre cele mai emblematice cantarețe de muzica populara din Romania, a dezmințit recent zvonurile aparute in spațiul public referitoare la onorariul sau. Speculațiile din presa sugerau ca artista ar cere 5.000 de euro pentru fiecare apariție, insa aceasta a clarificat situația prin intermediul avocatului sau. Onorariul real al Mariei Dragomiroiu Reprezentanta legala a Mariei Dragomiroiu, a transmis ca onorariul perceput de cantareața este mult mai mic decat suma vehiculata inițial. „Afirmațiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

