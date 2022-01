Stiri pe aceeasi tema

- Maria și Liviu s-au desparțit la cateva luni dupa ce au ieșit casatoriți din casa Mireasa sezon 3. Deși au susținut ca nu vor sa vorbeasca despre motivele desparțirii, Maria a intrat in detalii și a explicat ce a dus la finalul poveștii de iubire.

- Dupa ce a aparut in direct la TV și a vorbit despre motivele care au dus la divorțul de Liviu, Maria s-a pozat in compania unui barbat misterios. Acesta il ține de mana in mașina, in timp ce pe fundal ruleaza o melodie de dragoste.

- In luna august iși jurau iubire pentru totdeauna, dar astazi sunt desparțiți. Maria și Liviu de la Mireasa au caștigat marele premiu, dar s-au separat la cinci luni de la nunta. Tanara marturisește ca nu s-au mai ințeles deloc.

- Maria de la Mireasa sezon 3 a postat o imagine care o arata foarte schimbata. Fosta caștigatoare pare ca și-a operat nasul și sanii, iar susținatorii ei nu au ezitat sa o intrebe daca a apelat la ajutorul medicilor pentru a avea un trup fara cusur.

- Maria a fost vazuta de curand purtand numeroase inele, dar inclusiv un inel tip logodna pe degetul inelar, motiv pentru care a starnit numeroase intrebari. Ce a raspuns fosta caștigatoare Mireasa sezonul 3 cand a fost intrebata de ce inca mai poarta un inel de logodna.

- Liviu și Maria au devenit familia Olteanu, dupa ce și-au oficializat iubirea in fața intregii țari. Cei doi au caștigat Mireasa sezonul 3 și cand totul parea ca merge bine, un mesaj transmis de Maria rastoarna tot. Ce se intampla intre ea și Liviu.

- Maria și cu Liviu de la Mireasa sezonul 3 și-au surprins urmaritori cu o apariție neașteptata pe rețelele de socializare. Cei doi dau de ințeles ca sunt cu gandul la nunta, iar intrebarile despre frumosul eveniment nu au intarziat sa apara.