Maria Cristea, purtatorul de cuvant al politiei Salaj, a fost premiata de ministrul Afacerilor de Interne, Lucian Bode

- Maria Cristea, purtatorul de cuvant al politiei Salaj, a fost premiata joi 24.06.2021, de ministrul Afacerilor de Interne, Lucian Bode, pentru profesionalismul de care a dat dovada in activitatea sa in cadrul MAI Salaj.Purtatorul de cuvant trebuie sa aiba, in primul rand, toate calitatile si competentele…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat vineri, intr-o conferința de presa la Zalau, ca principala misiune asumata de Guvernul Cițu este pregatirea pentru etapa post-pandemie. Acesta a subliniat ca relansarea și dezvoltarea sunt strans legate de promovarea unui portofoliu consistent de proiecte…

- Un numar de 49 de ofiteri si agenti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Salaj vor primi drepturile salariale castigate in instanta si cinci angajati vor fi cercetati disciplinar, potrivit masurilor stabilite in urma unor verificari efectuate de corpul de control al ministrului de…

- Presedintele filialei Salaj a PNL, Lucian Bode, a declarat vineri, la Zalau, ca in opinia sa echipa Florin Citu este echipa liberala pentru anul 2024, anunța Agerpres. Facand referire la pozitionarea sa privind candidaturile lui Ludovic Orban si Florin Citu la sefia PNL, Lucian Bode a precizat,…

- Cu acest prilej, directorul general adjunct al Directiei Generale Anticoruptie, comisar sef de politie Ivascu Victor Stefan, a evidentiat profilul euro comunitar al Directiei Generale Anticoruptie. Domnia sa si a bazat afirmatia pe faptul ca Directia Generala Anticoruptie a fost infiintata si operationalizata…

- Ministrul de Interne anunța controale acolo unde se mențin restricțiile: „Vorbim despre o relaxare prudenta” Ministrul de Interne, Lucian Bode a afirmat ca masurile de relaxare a restricțiilor adoptate vineri de Guvern au in vedere o relaxare prudenta, nu una totala. Totodata, potrivit acestuia, controalele…

- Viceprimarul Timișoarei, Cosmin Tabara, a fost ieri la București, unde a discutat cu ministrul de Intene, Lucian Bode, despre situația migranților. Tabara a fost trimis de primarul Dominic Fritz, care i-a delegat și sarcina gestionarii migranților dupa președinția majoritații comisiilor din primarie…