- Ieri a fost o zi importanta pentru Maria Constantin și Robert Stoica! Astfel ca, dupa ce s-au casatorit civil și religios la data de 25 iulie 2023, cei doi indragostiți au decis sa sarbatoreasca așa cum se cuvine marele eveniment de nunta. Pregatirile au fost in toi, iar redacția SpyNews.ro a avut și…

- Este o zi importanta pentru Maria Constantin și Robert Stoica. Dupa ce s-au casatorit civil și religios pe 25 iulie, cei doi sarbatoresc așa cum se cuvine marele eveniment. Pregatirile sunt in toi, iar noi avem și primele imagini de la locația exclusivista unde se va ține petrecerea.

- Maria Constantin și Robert Stoica vor avea parte de o petrecere fastuoasa pe data de 4 august, iar cei doi se pregatesc intens pentru marele eveniment. Cantareața a postat pe rețelele de socializare ce marturii speciale au ales pentru nunta. Iata imaginile!

- In weekend-ul care tocmai a trecut a fost o zi extrem de speciala și minunata pentru Gabriela și Dani Oțil și asta pentru ca cei doi soți și-au unir destinele in fața lui Dumnezeu. Acum, vedeta a facut primele declarații despre nunta. Iata ce a spus soția prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani…

- Alina Petre și Bogdan Vasiliu s-au casatorit astazi religios. Cei doi au avut mari emoții in aceasta zi importanta și au ales sa nu mai organizeze o petrecere, dupa ce și-au jurat iubire și in fața lui Dumnezeu.

- Nicola și-a condus astazi fiul la starea civila. Baiatul cel mic al artistei, Jonathan, s-a casatorit cu aleasa inimii sale. Nunta va avea loc peste doar doua saptamani, atunci cand cei doi vor ajunge și in fața altarului. Cantareața face primele declarații despre marele eveniment!

- In luna august a acestui an, Maria Constantin iși unește destinele alaturi de partenerul ei, Robert Stoica. Acum, in exclusivitate pentru Antena Stars, artista a facut noi dezvaluiri despre cum merg pregatirile pentru marele eveniment din viața ei.

- Maria Constantin și Robert Stoica se casatoresc pe 4 august, iar la petrecerea de nunta vor particpa peste 250 de invitați. Cu privire la ceremonia religioasa, Mari Constantin a luat o decizei importanta.„Va fi white party pentru toata lumea. Toate detaliile sunt puse la punct, mai ramane sa aranjam…