Stiri pe aceeasi tema

- Cursa australiana pe etape Tour Down Under, programata in ianuarie 2022, a fost anulata pentru al doilea an consecutiv din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat joi organizatorii australieni, citati de Reuters. Traditional, Australia gazduia prima cursa World Tour a sezonului, dar restrictiile…

- Pandemia de coronavirus are efecte daunatoare asupra copiilor. Aceștia se confrunta cu foarte multe probleme dupa ce au fost nevoiți sa țina pasul cu anumite schimbari, iar specialiștii au facut un anunț ce o sa ii sperie pe majoritatea parinților. Probleme pentru copii. Ce schimbari a adus pandemia…

- Peste 4,66 milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (669.937).Brazilia este pe locul doi, cu 589.573 de decese, urmata de India (444.248), Mexic (270.348)…

- Mai este foarte puțin pana incepe „Insula Iubirii” sezonul 6, unul dintre cele mai așteptate show-uri de la Antena 1. Din pacate, anul trecut filmarile au fost oprite, din cauza pandemiei de coronavirus. Preselecțiile pentru noul sezon al emisiunii au inceput, dupa ce anul trecut, castingul a fost sistat…

- Se fac pregatiri intense pentru Serbarile Naționale de la Țebea care vor avea loc la finalul acestei saptamani. Evenimentul va avea loc intr-un format restrans și cu respectarea masurilor sanitare care se impun din cauza pandemiei de coronavirus. Drumarii din cadrul SDN Deva au executat lucrari…

- Real Madrid a anuntat, miercuri, ca a pierdut, din martie 2020 pana in iunie 2021, venituri de 300 de milioane de euro din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro. In ciuda acestor probleme, clubul spaniol a inregistrat un profit net de 874.000 de euro, in sezonul…

- Sute de amenzi, in valoare totala de 111.600 de lei, au fost aplicate de polițiști și jandarmi in ziua de 10 iulie, anunța autoritațile. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 26 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, iar o femeie a murit. 56 de persoane sunt internate la ATI. Pana pe 11 iulie,…