Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a explicat joi, la Antena 3, de ce este periculos gestul de a primi lumina de Inviere in condițiile de fața ale pandemiei de coronavirus."Cat timp suntem intr-un contact direct cu o persoana infectata - suntem in scenariul 4 și oricine e suspect, mai ales…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a explicat modalitatea prin care romanii plecați din zonele carantinate din Suceava au reușit sa pacaleasca filtrele polițiștilor și au ajuns la aeroportul din Iași pentru a pleca la munca in Germania.Demnitarul a spus, sambata seara, la Antena 3, ca oamenii au mers…

- Prezentatoarea emisiunii "Acces Direct" reușește, de ani buni, sa aiba o relație armonioasa cu mama soțului. Daca ani intregi cele doua femei au fost la mare distanța una de alta – Mirela in București și Titza (n.r. soacra ei) in Cluj Napoca, iata ca și de cand locuiesc sub același acoperiș, cele doua…

- Deși mulți telespectatori vad zilele acesta la televizor greul pe care Maria Buza il duce la ”Asia Express”, in realitate, actrița a fost prinsa intr-o situație mult mai grava, dar pe partea cealalta a globului. Cu mari eforturi solista și actrița a reușit sa plece din Statele Unite.Dupa aproape doua…

- Gica Hagi (55 de ani) și fiul sau Ianis (21 de ani) au acceptat provocarea momentului și au jonglat cu sulurile de hartie igienica in locuința lor din București. Pauza cauzata de coronavirus a reunit familia Hagi. Gica elaboreaza strategia Viitorului pentru sezonul urmator, in timp ce Ianis a primit…

- Coronavirusul a ajuns repede in Singapore, deoarece țara este un partener comercial apropiat al Chinei. In doar cateva saptamani, zeci de persoane din statul asiatic sufereau de COVID-19. Totuși, autoritațile au reușit sa izoleze boala și sa o țina sub control, transmite MIT Technology Review preluat…

- Femei care inspira prin istorii de succes. Doua mame din raionul Straseni, chiar daca sunt in concediu de maternitate, au reusit sa dezvolte in localitatile lor proiecte inedite. Una din ele a reusit sa obtina un grant pentru un sistem modern de irigare pentru cresterea florilor.

- Real Madrid a invins-o pe Barcelona, scor 2-0, și e noul lider din La Liga. Quique Setien (61 de ani) s-a aflat pe banca la primul El Clasico din cariera. Setien nu și-a putut pune in practica filosofia de joc. Barcelona a terminat partida cu doar 56% la capitolul posesie, iar antrenorul catalanilor…