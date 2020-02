Stiri pe aceeasi tema

- Flacara iubirii dintre indragita interpreta de muzica populara originara din Targu Jiu și Dacian Varga s-a stins la mai bine de un an de cand ei au decis sa formeze un cuplu. Artista de muzica populara a confirmat ca s-a desparțit de fostul fotbalist in cadrul unei emisiuni, transmisa in direct.…

- Maria Constantin și-a facut intrarea la emisiunhe cu o marturisire-bomba: "Viorele, sa stii ca sunt libera!". Afirmația a venit dupa ce Viorel Stegaru a cerut-o in casatorie in gluma... Cantareața de muzica populara nu a dorit inițial sa faca niciun comentariu in legatura cu desparțirea de…

- "Viorele, sa stii ca sunt libera" - asa a inceput Maria Constantin dezvaluirea soc! Dupa ce Viorel Stegaru a cerut-o in gluma in casatorie, artista a venit in platoul emisiunii "Acces Direct", unde a facut un anunt neasteptat: ea si Dacian Varga nu mai formeaza un cuplu.

- Dupa o binemeritata pauza din industrie, timp in care viata i s-a schimbat radical, una dintre cele mai cunoscute si apreciate tinere actrite din Romania se pregateste sa revina in forta pe micile ecrane. Si nu oricum, ci in calitate de gazda a celui mai iubit reality show matrimonial. Diana Dumitrescu…

- Anul trecut Bianca Dragușanu și Alex Bodi au spus ”Da” in fața ofițerului de stare civila, insa au fost la un pas sa iși spuna ”Adio” dupa doar cateva luni de mariaj. Ei bine, lucrurile s-au schimbat, iar diva e pregatita pentru marele pas: sa imbrace rochia de mireasa.

- Bella Santiago, caștigatoare „X Factor” și „Te cunosc de undeva”, a dezvaluit cand se va casatori in biserica, cum va arata rochia ei de mireasa, dar și ce gest incredibil a facut pentru fiica ei in varsta de opt ani.

- Aparitie neasteptata! Alessia a aparut imbracata in rochie de mireasa, la doar cateva luni de la despartirea de tatal copilului ei. Artista a facut declaratii incendiare despre impacarea cu acesta!

- O viitoare mireasa a asteptat 18 ani pana sa poarte rochia de mireasa deoarece isi dorea sa slabeasca jumatate din greutatea sa. Femeia are doi copii și a reușit sa slabeasca 57 de kilograme.