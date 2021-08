Stiri pe aceeasi tema

- Keo și Misty au format mult timp unul din cele mai controversate cupluri din showbiz-ul romanesc. Acum, insa, cei doi iși traiesc discret povestea de iubire și viața de familie. Blondina iși dorește sa devina din nou mama, dar Keo pare ca vrea sa mai amane acest eveniment. Care este motivul și ce problema…

- Amalia Enache, in varsta de 44 de ani, este mama unuei fetițe superbe, Alma. Vedeta de la Pro TV s-a intors recent dintr-o vacanța petrecuta alaturi de oamenii dragi din viața ei. Vedeta s-a declarat cucerita de Grecia, unde nu mai ajunsese de cațiva ani. „Da, era in plan. Iubesc Grecia de acum incolo.…

- Maria Constantin și Robert Stoica sunt mai fericiți ca niciodata. Se vede cu ochiul liber ca se iubesc nebunește și nu rateaza nicio ocazie sa-și demonstreze iubirea unul fața de celalalt și mai ales nu sunt timizi atunci cand consuma gesturi tandre in public. Maria Constantin și iubitul ei, Robert,…

- Diana Matei și Marian Cleante sunt pregatiți sa devina parinți pentru a doua oara? Aceasta este intrebarea care le-a fost adresata artiștilor in timp ce se aflau intr-o emisiune de televiziune. Iar pentru ca nu au nimic de ascuns in fața fanilor lor, celebrii cantareț le-au dezvaluit adevarul. Iata…

- Majda Aboulumosha a recunoscut ca nu este departe dorința de a deveni din nou mama și iși dorește sa-i faca fetiței ei, Jacqueline, o surioara sau un frațior. Actrița a povestit ca este mulțumita deocamdata cu tot ce are și toate lucrurile se intampla dupa bunul lor curs.

- Maria Constantin, in varsta de 34 de ani, și Robert Stoica, in varsta de 31 de ani, formeaza un cuplu de peste un an și jumatate. Chiar daca in ultima perioada nu a mai dat detalii despre viața personala, artista marturisește ca este pregatita sa faca pasul cel mare alaturi de cel care a cucerit-o.…

- Irina Lepa este mamica unui baiețel de 2 ani, pe nume David, iar creșterea lui ii ocupa destul de mult timp. Artista vrea sa ii ofere toata atenția ei, astfel ca un al doilea copil nu este in planurile ei pentru viitorul apropiat.