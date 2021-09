Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Esca a primit, de-a lungul timpului, numeroase oferte de a intra in politica.”Da. Mi s-a propus de mai multe ori, dar nu este ceva ce imi doresc”, a spus Andreea Esca, pentru Ciao.Vedeta a comentat și are peste 2 decenii la pupitrul știrilor de la PRO TV, iar in lumea televiziunii ar fi inceput…

- Ar putea fi evenimentul anului! Dan Barna a devenit, la 46 de ani, tata de baiat, dupa ce soția sa, Olguța Dana Totolici, a nascut, pe 10 august, la 40 de ani primul copil al cuplului. In mod normal, la creștinii ortodocși, așa cum a spus Dan Barna ca este, ar trebui ca fiul celor doi sa fie botezat.…

- Veniturile pensionarilor a devenit unul dintre cele mai controversate subiecte din Romania. Guvernantii promit schimbari in ceea ce priveste varsta de pensioanare si modul de calcul al acestora. Cei care sunt in campul muncii de multa vreme vor sa știe cat mai au pana cand ies la pensie, iar anumite…

- In Padurea Trivale au rasunat aseara cantecele Argeșului și Muscelului, dar și acorduri de muzica clasica. Elevii Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești au susținut aseara un spectacol de muzica populara și dans clasic și modern, micii artiști fiind indelung aplaudați de publicul adunat ad-hoc pe…

- Doua persoane au murit, iar un copil de 10 ani a fost grav ranit, in urma unui accident produs, marti dupa-amiaza, pe DN 2, la Cosereni, in judetul Ialomita. Pompierii de la ISU Ialomita, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, echipajul de descarcerare si doua echipaje de la SAJ Ialomita au…

- Alerta in Maramureș! Poliția cere ajutorul cetațenilor: O tanara, de 21 ani, cautata de oamenii legii.foto ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 La data de 18 iulie a.c., polițiști din cadrul Secției 3 Farcașa au fost sesizati de catre o femeie de 37 ani…

- Asa cum am spus-o saptamanile trecute se pare ca apar dovezi despre faptul ca unele comori din Romania isi gasesc stapani in strainatate si asta in mare parte este si vina autoritatilor care din indiferenta nu aloca recompense pentru comorile gasite. O femeie a vandut in Las Vegas o laba de urs fosilizata…