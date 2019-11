Stiri pe aceeasi tema

- FRF s-a speriat de ultrașii romani care au facut probleme la ultimele meciuri ale naționalei și s-au pregatit temeinic pentru partida din aceasta seara dintre Romania și Suedia, de pe Arena Naționala, de la ora 21:45. Romania - Suedia se joaca astazi, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Meciul va fi…

- Incendiile de vegetație au pus stapanire pe zone intinse din Australia și au cauzat moartea a trei persoane, dar autoritațile se tem ca sunt și alte pierderi de vieți omenești. 74 de incendii separate, scapate de sub control, au pus pe jar autoritațile din Australia, mai ales ca exista riscul sa se…

- Un șofer care circula prin comuna Mintiu Gherlii a fost luat prin surprindere pe drumul spre Țop de un cal scapat de sub control. Joi dimineața in jurul orei 8,30, omul circula cu mașina personala pe un drum ingust, iar la un moment dat a vazut cum din spate se apropie in fuga haotica un …

- O casa din localitatea araedana Miniș a fost cuprinsa de flacari in aceasta dimineața. Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit cu doua echipaje de stingere cu apa și spuma, un echipaj SMURD cu sprijinul SVSU Covasanț și SVSU Ghioroc, in operațiune fiind implicați in total 12 pompieri profesioniști…

- Mihai Stoichița, șeful Comisiei Tehnice a FRF, a vorbit despre victoria Romaniei U21 cu Irlanda de Nord, 3-0, și a dat detalii despre atacantul Dennis Man, lovit violent de Conor Hazard, in minutul 35. Dupa trei meciuri, Romania U21 are 6 puncte și este pe locul 3 Urmatorul meci are loc pe 14 noiembrie,…

- “Condu Prudent, alege viața”, inițiativa Rotaract Galați, in colaborare de Grupul Șoferilor din Galați și cu participarea SMURD Galați, despre care cotidianul nostru a relatat in articolul “Simulatoare de accidente rutiere, in parcarea Shopping City Galati“, a oferit galațenilor, in acest weekend, posibilitatea…

- Claudia Ghitulescu primeste lovituri grele de la viata! Dupa ce a pierdut copilul pe care si l-a dorit cu ardoare, celebra cantareata divorteaza. Ba mai mult, se pare ca la mijloc ar fi o alta femeie. Distrusa de durere, Claudia si-a luat inima in dinti si vine sa spuna intreaga poveste.

- Un sofer începator se deplasa sâmbata, 7 septembrie, spe Floresti moment în care în zona VIVO a trecut în paralel de doua autobuze CTP, unul dintre ele parasind alveola. Conducatorul auto s-a speriat de autobuz când acesta a iesit din alveola, desi a facut-o…