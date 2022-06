Stiri pe aceeasi tema

- Giulia Nahmany are o silueta de invidiat, insa nu oricum a ajuns la aceste performanțe. Actrița ține diete și a adoptat un stil de viața sanatos, iar ținutele pe care alege sa le poarte ii scot in evidența formele pe care oricine și le dorește. Iata ce declarații inedite a oferit vedeta!

- Luana Ibacka se bucura de un trup de invidiat, la care multe femei doar viseaza, iar acum a dezvaluit care este secretul ei. Cum reușește sa se mențina fosta soție a lui Cabral la varsta de 55 de ani. Blondina a marturisit care este „rețeta pentru topit burta”.

- Maria Constantin a decis ca este momentul sa dea adevarul pe fața, astfel ca vedeta a dezvaluit care este cea mai mare frica a ei. Fara a ezita, frumoasa blondina a explicat la Antena Stars de ce se teme cel mai tare! Iata declarațiile exclusive ale artistei!

- Emilia Ghinescu este una dintre cele mai indragite și apreciate cantarețe de la noi din țara, iar vedeta are un trup de invidiat. Artista a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca merge in sala de fitness de patru ori pe saptamana și se antreneaza intens pentru a arata in cea mai buna forma a…

- Valentina Pelinel face adevarate sacrificii pentru a avea o silueta de invidiat. Cu toate astea, soția lui Cristi Borcea recunoaște ca exista un aliment pe care nu il poate refuza niciodata. Valentina Pelinel arata perfect chiar daca fizicul ei a suferit unele modificari dupa cele doua sarcini, din…

- Maia Sandu spune ca Republica Moldova trebuie sa investeasca mai mult in forțele sale armate, chiar și in condițiile in care este un stat neutru. Președinta Republicii Moldova a subliniat ca țara are nevoie de o armata funcționala și moderna, capabila sa raspunda provocarilor timpului.

- La 43 de ani, Paula Seling se bucura de un trup de invidiat, la care alte femei doar viseaza. Artista a dezvaluit ce dieta sanatoasa ține, dar și care este meniul de care ține cont cu strictețe in fiecare zi. Ce a marturisit indragita vedeta.

- Maria Constantin a avut prima reacție, dupa ce Bianaca Dragușanu a atacat-o in cadrul unei emisiuni TV. Fosta soție a lui Victor Slav a fost invitata intr-o emisiune de la Antena Stars, acolo unde alaturi de doi stilisti a comentat tinutele unor vedete printre care si Maria Constantin. „Nu știu cine…