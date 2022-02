Stiri pe aceeasi tema

- Republica Populara Chineza și Federația Rusa au publicat vineri, 4 februarie, la Beijing Declarația comuna asupra relațiilor Internaționale in epoca actuala și dezvoltarea globala durabila. Potrivit declarației, sunt puține forțe in lume care continua sa urmareasca cu incapațanare unilateralismul, prejudiciind…

- Maria Constantin este una dintre cele mai apreciate și indragite artiste de la noi din țara. Vedeta are parte de foarte multe concerte in afara țarii. Cantareața a marturisit la Xtra Night Show ca a refuzat sa cante la Las Vegas. Care a fost motivul.

- Maria Constantin a fost invitata in emisiunea „Teo Show”, unde a raspuns intrebarilor lui Bursucu. Cand a fost pusa sa spuna numele unor barbați celebri care i-au facut avansuri, artista l-a menționat pe Dan Bittman, dar și pe Catalin Cazacu. Maria Constantin și Maria Carneci au raspuns la provocarea…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a anuntat la intalnirea cu mai multe organizatii nationale de studenti si tineret, ca, in cadrul ministerului pe care il conduce, va exista o Directie pentru Politici de Tineret si pentru Locuire. Prioritatile ministerului nou infiintat…

- Lidia Buble este implicata intr-un scandal de proporții, dupa ce a mituit doi polițiști ca sa nu fie testata cu aparatul etilotest. Lidia Buble, trimisa in judecata de DIICOT Cantareața a fost trimisa in judecata acum, dupa incident. Procurorii DIICOT au trimis-o in judecata, in urma incercarii de a…

- Mira a atras atenția cu cea mai recenta imagine postata la secțiunea Story, pe Instagram. Cantareața in varsta de 26 de ani e pozata in timp ce se saruta cu nimeni altul decat Mario Fresh. Se știe ca artistul este intr-o relație cu Alexia Eram, fiica Andreei Esca. In urma cu mai bine de 10 ore, Mira…

- Moartea lui Petrica Mițu Stoian a șocat Romania. Apropiații, dar și fanii nu au putut crede ca a avut loc o așa tragedie. Decesul lui a fost cu atat mai tulburator, intrucat cu doar cateva zile inainte acesta mersese la cimitir. Impresarul regretatului solist iși amintește lucruri negre traite de acesta…