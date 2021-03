Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Toader a incetat din viața la doar 56 de ani, in urma unui infarct, pe 3 august 2019. A avut o viața demna de o telenovela, fiind campion la nunți și divorțuri. A fost casatorit de șase ori, iar printre celebrele lui mirese s-au numarat și cateva frumuseți din show-biz, solistele Maria Constantin,…

- ASF a amendat din nou Euroins, cu 500.000 lei, pentru ca a intarziat plata despagubirilor in cazul polițelor RCA. Compania, al doilea mare jucator pe segmentul asigurarilor RCA, a mai fost sancționata deja de trei ori pentru aceeași abatere, informeaza biziday.ro . Autoritatea de Supraveghere Financiara…

- Compania americana de biotehnologie Moderna a anuntat vineri ca a cerut autorizatie de la diferite autoritati sanitare din intreaga lume pentru a creste cu 50% capacitatea flacoanelor sale de vaccin impotriva COVID-19, pentru a accelera campaniile de vaccinare in curs, relateaza sambata AFP, preluat…

- Andreea Mantea a venit cu marturii emoționante din viața sa in fața fanilor. Celebra prezentatoare de televiziune a vorbit cu ochii in lacrimi despre momentele de cumpana din viața sa. Ce drama a trait? Andreea Mantea, detalii despre momentele grele din viața sa. Ce drama a trait vedeta? Extrem de dechisa…

- • Mama buzoiencei Catalina Toma a incetat din viața zilele trecute, iar artista i-a adresat un mesaj extrem de emoționant Catalina Toma are sufletul indurerat! Buzoianca a postat pe internet un mesaj extrem de emoționant zilele trecute, un omagiu pentru cea care i-a dat viața. Artista este ravașita…

- Cei mai frumoși ani/ La Belle Epoque este o noua comedie franțuzeasca pe care o puteți viziona la Happy Cinema. Viața lui Victor, un sextagenar deziluzionat, este data peste cap atunci cand Antoine, un anteprenor stralucit, ii propune un nou tip de atracție: imbinand artificii teatrale și reconstituiri…

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in accidente in care au fost implicate avioane comerciale de mari dimensiuni a crescut in 2020 la nivel mondial, chiar daca numarul de avioane care s-au prabusit anul trecut a scazut cu 50%, a anuntat vineri o firma de consultanta olandeza, informeaza…

- Un accident teribil a avut loc in aceasta dimineața in Sibiu, intre Avrig și Porumbacu de Jos, intre doua autoturisme. Din nefericire, tragedia s-a soldat cu cinci victime, dintre care, doua moarte. Cum s-a produs tragedia Un accident extrem de grav s-a soldat cu moartea a doua persoane, in urma impactului…