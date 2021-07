Stiri pe aceeasi tema

- Pe Oana Roman o cunoaște toata lumea, insa puțina lume știe ca fosta soție a lui Marius Elisei ascunde o drama cutremuratoare in spatele zambetului ei. Vedeta de la Antena Stars a povestit ca a suferit in trecut de o alergie severa la nivelul unghiilor, ce i-a provocat dureri crunte, avand „carne vie…

- Chinul și tristețea continua in familia Madalinei Manole. Fratele regretatei cantarețe a mai primit o lovitura dura. Ce se intampla acum cu Marian Manole? A aparut inca o drama in casa acestuia. Inca o drama in familia Madalinei Manole Familia Madalinei Manole este in continuare incercata din greu.…

- Este o zi trista pentru Larisa Iordache. Gimnasta care i-a incantat pe romani cu performanțele sportive trece acum prin cele mai grele momente ale vieții. Larisa Iordache, in doliu! Momente grele pentru gimnasta Larisa Iordache și familia acesteia trec prin momente grele. Mama gimnastei s-a stins din…

- Momente grele pentru Oana Roman. Vedeta de la Antena Stars este in doliu, dupa ce o persoana importanta din viața ei s-a stins din viața. Vizibil indurerata, aceasta a postat un mesaj sfașietor pe rețelele de socializare, in semn de omagiu pentru cel decedat. Iata despre cine este vorba și prin ce cuvinte…

- Este mereu vesela, plina energie și entuziasm, insa viața i-a dat lovitura dupa lovitura lui Lolrelai de la iUmor. Ștefania Costache a ramas fara ambii parinți in doar cateva luni, in perioada pandemiei. Invitata la Showbiz Report, de la Antena Stars, fosta concurenta a show-ului de pe Antena 1 a vorbit…

- Anca Țurcașiu nu mai are nevoie de nicio prezentare. La 51 de ani, superba actrița pare sa fi descoperit secretul tinereții veșnice. Chipul de adolescenta, trupul de zeița, bunatatea și eleganța ei au cucerit, de-a lungul timpului, milioane de romani din toate colțurile țarii. Cum a trecut frumoasa…

- ”Gogoașa” și-a deschis sufletul in platou la Showbiz Report, de la Antena Stars, și a vorbit despre cel mai greu moment din viața sa. Actorul a povestit, cu ochii in lacrimi, ca fiica lui, Anastasia, s-a stins in brațele lui. Andrei Ștefanescu și Natalia Mateuț au izbucnit in lacrimi, iar momentul video…

- Este unul dintre cei mai ravniți barbați din showbiz, insa ascunde o mare durere in suflet. Drama neștiuta a lui Andi Constantin. Burlacul a fost in depresie timp de 6 luni din cauza unui accident de mașina. Incidentul i-a schimbat complet viața fostei ispite de la Insula Iubirii, iar declarațiile lui…