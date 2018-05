Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin este o femeie frumoasa, dar are și ea probleme de look, ca orice femeie. Vedeta și-a facut injecții in scalp pentru a avea parul mai bogat. Interpreta de muzica populara Maria Constantin, care este studenta la Conservator , este foarte atenta la felul in…

- Loredana Chivu a incercat in sa se sinucida in cursul zilei de vineri. Medicii au ajuns de urgența la casa vedetei. Unii dintre prietenii fostei asistente TV cred ca aceasta a recurs la gestul extrem pentru ca a fost parasita de iubit.

- Unul dintre motivele pentru care aceasta dieta a devenit atat de populara este acela ca fructele si legumele purpurii contin antocianina, un puternic antioxidant care protejeaza celulele si ar putea preveni cancerul. Se crede, de asemenea, ca antocianinele au efecte antiimbatranire si previn bolile…

- Delia a povestit o intamplare amuzanta. Mai exact, cantareața s-a trezit cu un necunoscut in casa, crezand, de fapt, ca este o alta persoana pe care o aștepta. Cum credeți ca a reacționat vedeta și cine s-a dovedit a fi barbatul... „Eu stiu povestea la 10 minute dupa. Deci o familie primitoare. (...)…

- Maria Constantin nu mai sufera dupa divorțul cu Marcel Toader. Blondina și-a facut o schimbare radicala de look. Vedeta a postat imaginea pe Instagram, iar faii au fost uimiți de schimbare. Cantareața de muzica populara a renunțat la parul scurt și blond. Ea a optat pentru o peruca lunga, de culoare…

- Antena 1 a fost amendata de Consiliul National al Audiovizualului (CNA) pentru scandalul creat in jurul divortului interpretei de muzica populara Maria Constantin de afaceristul Marcel Toader, acesta din urma acuzandu-si fosta partenera de infidelitate in mai multe emisiuni ale postului.

- Cantareata si actrita Barbra Streisand a dezvaluit pentru revista Variety ca si-a clonat de doua ori cainele, un Coton de Tulear, pe nume Samantha, dupa ce animalul de companie a murit in 2017, si are acum doi catelusi, relateaza Reuters. Vedeta din ''Funny Girl'' a povestit,…