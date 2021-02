Stiri pe aceeasi tema

- Fosta soție a lui Marcel Toader și-a cumparat casa noua și ne-a aratat cum și-a decorat locuința, fiind foarte mandra de rezultatul final. Frumoasa cantareața e fericita in sfarșit.

- Rodica Mitran a avut o copilarie de coșmar, iar traumele traite atunci au lasat-o cu sechele. Cantareața de muzica populara a dezvaluit ca tatal ei o batea ca pe un animal și o umilea, iar drama copilariei o urmarește și acum, Rodica fiind nevoita sa ia medicamente pentru a se liniști. La 56 de ani,…

- Prietenia la nevoie se cunoaște, iar Claudia Ghițulescu este un exemplu la acest capitol, caci pentru Marcela Fota a fost mereu aproape. Interpreta de muzica populara a facut dezvaluiri dureroase, la Antena Stars, despre drama prin care a trecut ”sora ei de cruce”, așa cum se numesc cele doua.

- Pentru Anamaria Prodan, data de 7 ianuarie este una a amintirilor de suflet, ziua in care mama ei, regretata solista Ionela Prodan, iși serba ziua numelui, in cadrul unor petreceri cu ștaif: ”Amintirile mele cu mama sunt incredibile. Mama traiește prin mine și prin nepoții ei, pentru totdeauna. Ea facea…

- Daniela Gyorfi și George Tal au probleme in casnicie. Ce se intampla in familia acestora? Fanii nu se gandeau ca astfel de sincope sa-și faca apariția in mariajul perfect al celor doua vedete. Solista a facut dezvaluiri neașteptate. Daniela Gyorfi, dezvaluiri despre mariajul cu George Tal Daniela Gyorfi…

- Mihaela Tatu a trecut printr-o perioada foarte grea a vieții, dupa ce a decis sa se retraga din lumea televiziunii. Acum insa, fosta prezentatoare pare sa se simta mai bine, semn ca a reușit sa depașeasc cele mai mari greutați ale vieții sale. Cum a putut vedeta sa scape de depresie și sa faca fața…

- Alexandra Dinu, 39 de ani, noul jurat al emisiunii „Romanii au Talent”, de la Pro TV, a oferit un amplu interviu revistei Viva. Fosta soție a lui Adrian Mutu a atins mai multe subiecte, printre care și mariajul pe care l-a avut cu fostul atacant al naționalei. „La vremea respectiva, am trait foarte…