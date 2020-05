Stiri pe aceeasi tema

- Povestea asistentului medical care a fost trimis in misiune pentru a-și salva propriul copil a facut inconjurul țarii. Sebastian lucreaza de patru ani la serviciul SMURD din Timișoara, iar pentru el a fost cea mai grea misiune de pana acum.

- Iata ce a scris Mihai Margineanu pe Facebook: „Am descoperit si prostii din jurul nostru care cred inca in povesti cu Cenusareasa si Zmei de covid. Am vazut si babele care nu vor sa dea temperatura la nimeni . Am ras ! Dar gata! S-a impartit din nou lumea in cele doua tabere Pro si Contra masurilor…

- Ar fi fost lovit, in cap, pe strada, apoi ar fi fost tarat intr-o curte, unde ar fi fost batut cu bestialitate! Sunt acuzatiile pe care le face un tanar de 23 de ani, care sustine ca ar fi fost batut de vecinul sau, in varsta de 70 de ani. Cum a reusit sa scape tanarul cu viata din mainile presupusului…

- Andreea Vasile a devenit cunoscuta la realityshow-ul „Big Brother”, dar și pentru ca Mihai Bendeac a spus despre ea ca a fost singura femeie care l-a suportat cu toate toanele lui. Intre timp oamenii au revazut-o pe scena teatrelor sau in serialul „Umbre”. Extrem de discreta in ceea ce privește viața…

- Mesaje de Sfantul Gheorghe 2020 De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate si sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui. La multi ani, Gheorghe! De ziua ta, o lume ne desparte, insa te simt aici, chiar daca esti departe. La multi ani,…

- Dar pot fi si realitati sociale pentru care Saturn genereaza unele presiuni mai dificile. Pot fi subiecte fierbinti pentru urmatoarele 10 zile pana la inceputul lunii mai. Exprimarea poate fi mai provocatoare din cauza restrictiilor impuse de Saturn. Energia este intensa, fie ca suntem presati sa…

- Richard Quest a povestit ca in weekend s-a confruntat cu o tuse, care l-a determinat sa iși faca testul pentru SARS-CoV-2. "Am coronavirus. Sunt binecuvantat ca am simptome ușoare, doar o tuse. Gandurile și rugaciunile mele merg la cei mai puțin norocoși. Stați acasa, protejați viața", a transmis…

- Gaurile negre sunt surse de energie care ar putea sa alimenteze procesele biologice.Gaurile negre sunt asociate in general cu distrugerea pe care o provoaca, gravitatia lor imensa face ca materia din jurul acestora sa fie atrasa si consumata, astfel incat, in mod justificabil,